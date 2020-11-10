解放軍公開殲-11BS最新畫面　疑曝光「反輻射導彈」可殺傷雷達

中國空軍近期發布一隻宣傳片，片中顯示，解放軍殲-11BS戰機掛載一種新型導彈。有美媒指，這可能是一款反輻射導彈，是對付雷達的有效的武器。

11月9日，央視介紹這一宣傳片稱，該片展示了殲-11BS掛載的新型導彈，該導彈有可能是一款新型遠程空空導彈，具有打擊加油機和預警機等高價值目標。

殲-11BS戰機在兩翼下各裝有一枚外形修長的導彈。（央視截圖）

美國防務媒體「thedirve」網站報道則表示，殲-11BS的最新畫面似乎首次顯示了一種新的反輻射導彈，這種導彈主要用於摧毀敵方雷達。畫面可見，殲-11BS雙座多功能戰鬥機起飛時，機翼下掛載了兩枚新導彈位。導彈中段和尾部似乎有突出的十字形彈翼，與美軍的AGM-88高速反輻射導彈非常相似。

反輻射導彈是對雷達硬殺傷最有效的武器，也有「雷達殺手」之稱。中國軍事專家袁周曾指出，目前反輻射導彈已經發展了四代，先進的反輻射導彈具有射程遠、威力大、速度快、抗干擾能力強的特點。美國、俄羅斯等國在反輻射導彈技術上處於領先地位。

另有觀察家指出，這款導彈與曾在珠海航展上亮相CM-102反輻射導彈非常相似，儘管二者似乎也有一些關鍵的區別。

此前，外界曾預計，解放軍新一代的反輻射導彈可能是CM-102或是霹靂-15空空導彈的空對地版本。

分析稱，作為一種超視距武器，霹靂-15可能是反輻射導彈的一個合適的選擇，它可以將其空對空雷達與被動尋的導引頭互換，以打擊敵方防空雷達。而且由於霹靂-15可以裝在殲-20戰機的內部彈倉中，因此其反輻射版本可能也能裝備殲-20。