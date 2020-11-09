解放軍空軍推出最新招飛宣傳片　殲20機身罕見塗裝首曝光

官媒《人民日報》微信公眾號日前發布中國空軍最新的飛行員招募宣傳片，在片尾處，殲-20戰機塗裝紅五星陣列的畫面首次曝光。 《北京青年報》旗下公眾號「政知道」周一（9日）指出，在約1分鐘的宣傳片中，解放軍空軍多型先進戰機亮相，包括殲-10改進型、殲16等。但外界最關注的，無疑還屬空軍現役最先進第四代戰機殲-20。

報道稱，在宣傳片結尾處，殲-20座艙下方首次出現實心紅五星、空心紅五星兩排標誌：實心紅五星位列第1排共5枚，空心紅五星位列第2排共3枚。

資料顯示，類似塗裝其實在解放軍空軍中並非首次出現，其緣由要從中國抗美援朝志願軍空軍駕駛員王海說起。

在中國人民革命軍事博物館大廳內，陳列着王海在朝鮮戰場上駕駛的蘇制米格-15殲擊機。銀色機身上標有紅色的「079」編號以及9顆五角星。而這9顆五角星的噴塗方式和上述畫面類似，分為兩行，上面的4顆紅星是實心的，下面的5顆為空心。

「政知道」引述空軍專家楊宇傑在央視節目《講武堂》中的講解指，上面4顆實心的紅星代表擊落敵機4架，5顆空心代表擊傷敵機5架。

中國空軍殲-20戰機訓練畫面（點擊大圖瀏覽）：

內地軍事評論員宋忠平進一步解釋稱，平時沒有實戰機會的情況下，在類似空軍「金頭盔」演練等貼近實戰的演訓對抗中，優勝的飛行員和戰鬥機也可以採取這樣的方式塗裝來彰顯「戰績」，以此來激勵飛行員和樹立榮譽感。

據悉，殲-20戰機是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱身戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。

根據公開資料，目前隱身模式下的殲-20腹部彈艙和側彈艙一般掛載霹靂-15中遠程空空導彈和霹靂-10近距格鬥空空導彈，以及可能的小型制導炸彈。

在2019年的中華人民共和國成立70周年閲兵式上，殲-20首次通過天安門上空，成為閲兵焦點之一。同年10月13日，解放軍空軍宣布，殲-20正式裝備空軍「王牌部隊」。而這一「王牌部隊」就是解放軍東部戰區空軍駐安徽蕪湖的「王海大隊」，該部隊曾首批接收蘇-27SK戰機，成為20多年前威懾「台獨」的重要力量。

（綜合報道）