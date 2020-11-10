河北女精神病患者住院時與護工發生性行為懷孕　醫院稱沒多大責任

河北魏縣一名22歲女子因患有精神病而住院治療，出院後被揭懷孕，其後一名男護工承認在醫院與該女子發生性行為。院方聲稱這屬於男護工個人道德問題，醫院沒有多大責任。

小雨因患有精神病而住院治療，出院後被揭懷孕。圖為小雨的醫療報告。（《瀟湘晨報》）

內媒報道指，今年3月份，家人發現22歲的小雨（化名）行為很異常，不說話也不吃飯，就喜歡躺著睡覺，叫也叫不醒。小雨的丈夫帶著小雨到魏縣精神康復醫院檢查，後在4月7日安排小雨住院治療，7月19日出院回家，但小雨病情未見好，還是不喜歡說話，回答問題遲緩。

小雨回家後僅半個月出現嘔吐現象，到醫院檢查結果顯示懷孕50天左右。然而小雨的丈夫在4月初到8月份一直在外地打工，根本就沒有和妻子有過親密接觸，小雨的丈夫於是到魏縣精神康復醫院討說法。其後一名郭姓男護工承認曾與小雨發生性行為，但辯稱他和小雨是自願的。

涉事的魏縣精神康復醫院。（《瀟湘晨報》）

魏縣精神康復醫院的任副院長表示，據院方調查，一次小雨獨自到二樓的醫辦室，當時女護工下班吃飯去了，只有31歲郭男在。小雨向郭男索要零食吃，孤男寡女，結果郭男沒有控制住，與小雨發生性行為。

任副院長稱，醫院扣發了郭男的工資，並於8月底予以辭退。但他認為，這屬於郭男個人道德問題，醫院沒有多大責任。

小雨的丈夫認為，小雨是一名精神病患者，對於自己的一些行為根本沒有清晰的辨知能力，何況事件發生在醫院封閉式治療期間，郭男和院方必須承擔相應責任。目前小雨夫家已經報警，正等待警方調查結果。

有律師指出，公安部門應該出具委託鑑定書，如果小雨是無民事行為能力人，則郭男要負刑事責任。根據相關法律規定，明知婦女是精神病患者或癡呆者（程度嚴重的）而與其發生性行為的，不管犯罪分子採取什麼手段，都應以強姦罪論處；另外，在此事件中醫院有一定的管理責任，小雨的家人可以通過法律途徑維權。

（《燕趙晚報》/《瀟湘晨報》）