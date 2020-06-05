甘肅女醫生診室內遭病人連捅20刀身亡　行兇者一審獲判死刑

甘肅省人民醫院去年10月22日發生命案，一名女醫生在醫院診室內遇襲身亡，楊姓男疑犯曾在該醫院就診，案發後被警方拘捕。 案件於今年5月14日在蘭州法院一審，及至本周五（5日）公開宣判，法院以故意殺人罪判決被告人楊男死刑，剝奪政治權利終身。

遇襲身亡的女醫生。（網上圖片）

經一審法院審理查明，2016年12月15日，楊男在甘肅省人民醫院肛腸科接受直腸癌根治手術，術後陸續出現腹壁切口疝、腸粘連等併發症，其主觀認為前述病症為第二手術醫生馮某某故意加害導致，蓄謀報復洩憤。

2019年10月22日，楊男持事先準備好的匕首等兇器，在甘肅省人民醫院門診樓三樓C區肛腸科第七診室內，向正在坐診的被害人馮某某胸部、腹部等部位連續捅刺二十餘刀，馮某某雖經及時搶救但因傷勢嚴重死亡。

2020年5月14日，甘肅省蘭州市中級人民法院一審公開開庭審理該案。（中國長安網）

一審法院認為，楊男不能理性對待自身疾病治療效果和術後併發症，遷怒於治療醫生，經過預謀策劃後持械故意殺害醫生，其行為已構成故意殺人罪。楊男在公共診療場所公然殺醫洩憤，主觀惡性深，手段殘忍，社會影響惡劣，罪行極其嚴重，雖歸案後能如實供述犯罪事實，但拒不認罪、悔罪，不足以對其從寬處罰。遂依法作出上述判決。

去年年底，北京民航總醫院也發生了一宗殺醫慘劇，急症室的值班女醫生楊文被病人家屬孫文斌持刀割喉，最終經搶救無效身亡。行兇者孫文斌犯故意殺人罪，今年1月16日被法院一審判處死刑，並於4月3日被執行死刑。

（綜合報道）