【雙11優惠2020】CHANEL、Jo Malone等美妝產品，在雙11（11.11）也有優惠？Zalora、Lookfantastic均設有「雙11」優惠，Zalora減價後額外75折，便包括CHANEL、Jo Malone、Gucci、Dior等美妝產品，立即睇25件精選產品。

Zalora推出有關「雙11」的早鳥優惠，指定美妝產品提供優惠價，使用優惠碼將額外75折，變相減價後的美妝品折上折，沒有減價的指定產品也可輸入優惠碼得到75折折扣，如JO MALONE香水、Christian Dior香水、CHANEL香體露都包括在內，而網站買滿HK$ 299已享免運費服務。

▼▼▼按圖看【雙11優惠2020】Zalora減價美妝品，包括Jo Malone London香氛?▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

Lookfantastic：7折優惠或比品牌官網更抵？

英國網購平台Lookfantastic香港版推出Singles' Day Warm Up活動，指定美妝品輸入優惠代碼即獲7折，買滿HK$600可享免運費與郵件追蹤服務。有平價版La Mer之稱的First Aid Beauty Repair Cream由HK$279減到HK$195，比起品牌官網首次購物85折優惠更抵買，不過官網買滿指定金額則有贈品贈送。

▼▼▼按圖看【雙11優惠2020】Lookfantastic減價產品，內有「平價版La Mer」面霜？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

Clarins：多重購物禮遇

Clarins官方網站於6/11至11/11期間推出一連串雙11購物禮遇，設有11款禮品套裝，除提供免運費服務與贈送自選6件試用裝產品，購物滿指定金額更能獲取免費禮品。

▼▼▼按圖看【雙11優惠2020】Clarins如何能獲得禮物套裝？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

CAIA Cosmetics：限量版套裝低至6折

「雙11」優惠又怎少得clean beauty品牌？瑞典彩妝品牌CAIA Cosmetics產品於歐洲製造，製作程序中亦絕無經過動物測試，同時為純素彩妝品（除眼影及眉筆），成為賣點。品牌近日進駐香港市場，同時官方網站於6/11至13/11期間設雙11優惠，多款限量版人氣套裝6折起，只要訂購產品淨額滿HK400即免運費。於網站內單一消費滿HK$900可享額外9折；滿HK$1,200，獲額外85折；滿HK$1,500，則享額外8折，看看有什麼值得入手之物吧。

▼▼▼按圖看【雙11優惠2020】CAIA Cosmetics彩妝品推介▼▼▼

▼▼▼GU首個彩妝、口罩、睡衣系列在日本廣受好評，奧海城新店將率先發售，記者精選新店5大必睇位及多款限時減價商品。GU奧海城新店開幕6款衫減至$59 必睇日製平價化妝品、小顏口罩▼▼▼