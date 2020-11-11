幫違章者「銷分」6年來受賄逾千萬　湖南交通警判囚14年罰100萬元

湖南長沙交警姚克鋒自2011年起，利用職務便利為違章者「銷分」，包括擅自免分、免罰，或修改記錄從而降低處罰金額。在此過程中，他透過中間人收取「好處費」，涉案金額超過1千萬元（人民幣．下同）。 長沙岳麓區法院日前公布姚克鋒案件的判決書，姚克鋒被判刑14年，罰款100萬元。

根據判決書，曾任長沙市公安局交警支隊科信大隊系統管理員的姚克鋒，由於對系統操作了如指掌，且為該系統的最高權限人，知道並可修改各級工作人員的登入密碼。姚克鋒以職員原有的登入名稱再加上空格鍵，去創建新的職員帳戶，以便清除他人違反交通法的紀錄，由於姚克鋒並非以其本人帳戶操作，一直以來，其改動紀錄的做法並未被同事察覺。

涉案交通警被判刑14年，罰款100萬元人民幣。（示意圖／視覺中國）

姚克鋒夥同其情人張某丙，於2011至2017年期間，濫用職權將他人的違法紀錄免分、免罰或降低處罰金額，並從侯姓中間人收取近1100萬元賄款，造成國家損失近94萬元。而姚克鋒則與張某丙用賄款買樓、買舖、買名牌等，過著奢侈生活。

判決指，姚克鋒身為國家工作人員，利用職務便利為他人謀取利益，夥同他人非法收受財物，涉及金額相當龐大，已構成受賄罪及濫用職權罪，判處有期徒刑14年，並罰款100萬元。姚克鋒上訴後，長沙中院指案件證據充分，量刑適當，因此駁回上訴，維持原判。

（綜合報道）