【有片】河北交警開車未繫安全帶還講電話　遭電單車司機當場訓斥

近日，河北邯鄲一段「交警開車不繫安全帶並打電話，遭電單車司機訓斥」的影片引起熱議。事後邯鄲警方調離涉事交警的執法崗位。

一段「交警開車不繫安全帶並打電話，遭電單車司機訓斥」的影片引起熱議（點圖放大）：

影片顯示，電單車司機停下車來與一名交警說話。電單車司機首先直接訓斥該交警「怎麼開車的？」然後指責交警開車時打電話。其後電單車司機又質問該交警為何不繫安全帶，交警則辯稱「衣服剛剛濕透了」，電單車司機則表示「濕透了也不應該解安全帶」。

電單車司機又指交警的車輛的煞車燈有一個不亮，更說：「你要不要給自己開單子？」最後電單車司機表示要「去找個民警來處罰」，交警則回應稱「那你自己去找吧」。

針對此事，8月5日，邯鄲市公安局交通巡邏警察支隊發布通報稱，警車駕駛人趙某某當日受單位委派去鑑定中心收取事故鑑定結果，存在未按規定使用安全帶，駕駛時撥打接聽手持電話，駕駛安全設施不全的機動車（機動車煞車燈不亮）的違法行為。目前，邯鄲市交巡警支隊已依法對趙某某的三項違法行為作出處罰，並對其本人誡勉談話，調離執法崗位。

網民熱議：

「身為執法人員應該以身作則，不可知法犯法。」

「應該通報表揚這名摩托車手。」

「無語，明明做錯了為什麼一直找藉口。大大方方承認錯誤不得了，越說藉口越難堪。」

「執法者不應該更加嚴格約束自己嗎？」

（綜合報道）