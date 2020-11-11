人大DQ｜栗戰書：人大決定必要適當　有利於維護國家安全香港穩定

據新華社報導，全國人大常委會委員長栗戰書11日上午主持十三屆全國人大常委會第二十三次會議閉幕會。在會議完成有關表決事項後，栗戰書作了講話。 栗戰書談及香港立法會議員資格問題的決定，他表示，決定符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益，有利於維護國家主權、安全和發展利益，有利於香港長治久安和繁榮發展，有利於香港治理機構正常運轉和社會穩定，有利於香港社會凝聚正能量、齊心協力提振經濟、保障民生。

栗戰書強調，會議審議通過關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定，這是全國人大常委會堅持和完善「一國兩制」制度體系，依法維護國家安全、維護香港特別行政區憲制秩序的又一重要立法。常委會組成人員在審議中一致認為，全國人大常委會作出決定是必要的、適當的。香港特別行政區立法會議員是香港特別行政區公職人員的重要組成部分，必須真誠擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。全國人大常委會作出決定，確立香港特別行政區立法會議員因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。同時明確上述規定適用於在原定第七屆立法會選舉提名期間被依法取消參選資格的第六屆立法會議員，以及今後參選或出任立法會議員遇有上述情形的。

栗戰書指出，全國人大常委會作出這項決定，符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益，有利於維護國家主權、安全和發展利益，有利於香港長治久安和繁榮發展，有利於香港治理機構正常運轉和社會穩定，有利於香港社會凝聚正能量、齊心協力提振經濟、保障民生。要全面准確實施香港基本法、香港特別行政區維護國家安全法和全國人大常委會的解釋、決定，推進特別行政區本地立法，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，確保香港公職人員符合法定條件和要求，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。