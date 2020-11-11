人大DQ｜外交部：立法會議員資格問題屬中國內政　別國無權干預

全國人大常委會早前就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持港獨主張等五項情況下，經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。港府隨即宣布，原定今年9月立法會選舉中，被裁定提名無效的現任議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌4人，即時喪失立法會議員資格。 中國外交部發言人汪文斌11日在例行記者會上就此事表示，香港特區立法會議員資格問題純屬中國內政，別國無權說三道四，插手干預。

汪文斌表示，有關決定是針對不符合擁護《基本法》和效忠香港特別行政區法定要求和條件的立法會議員，違者必須承擔法律責任，亦是任何一個法治社會的基本準則，並強調香港是中國的特別行政區，香港特區立法會議員資格問題純屬中國內政，別國無權說三道四，插手干預。

汪文斌表示，國務院港澳辦和香港中聯辦已分別發表聲明，全國人大常委會根據憲法、《基本法》和港區國安法的有關規定，對香港特區立法會議員資格問題作出決定。

汪文斌指，相關舉措是堅持和完善一國兩制制度體系、落實《基本法》和港區國安法等有關規定的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，合情合理、合憲合法，外交部將堅定支持港府根據全國人大常委會決定依法履職。

根據全國人大常委會，議員只要有宣揚或者支持港獨主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務、具有其他危害國家安全等行為、不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件等5個情況下，經依法認定，相關人士會即時喪失立法會議員資格。