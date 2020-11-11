人大DQ．懶人包｜何種情況下可DQ議員？開政府直接頒布先例

全國人民代表大會常務委員會今日（11月11日）就香港立法會議員資格問題作決定，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預特區事務等行為人士一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。相關決定由香港特別行政區政府宣佈。政府其後隨即宣布，於原定今年9月立法會選舉中，被裁定提名無效的現任議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌4人，即時喪失立法會議員資格，稍後將會刊憲。 根據決定內容，共有5種情況下，議員資格將會被DQ。值得留意的，是今次決定也適用於日後的立法會選舉及立法會任期。而且，政府日後也可按照此決定，宣布在任議員喪失資格，開創直接DQ立法會議員的先河。

▼四名被刊憲取消資格議員▼

根據人大決定，議員被取消資格的情況可分為5種：

1. 因宣揚或者支持「港獨」主張

2. 拒絕承認國家對香港擁有並行使主權

3. 尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務

4. 具有其他危害國家安全等行為

5. 不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件

決定提到，一經依法認定上述情況，相關人士即時喪失立法會議員的資格。須注意的是，是次人大決定同時適用於在原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。另外，今後參選或者出任立法會議員的，如遇有上述情形，均適用本決定。

換言之，政府於日後的立法會會期中，也可以按照是次人大決定，直接以行政程序宣布某位在位立法會議員喪失資格。