華為擬出售榮耀手機業務　員工搬離總部入駐深圳福田新一代產業園

內地傳媒日前引述知情人士透露，華為計劃將旗下品牌「榮耀」的手機業務整體打包出售，交易價格高達1000億元人民幣，收購方由多間公司組成，報道指以在香港上市的神州數碼持股量最高。惟神州數碼回應稱，其與華為未就榮耀出售一事達成任何協議。 另有消息指，榮耀將迎來一次大規模人員架構調整，8000名員工將從華為阪田總部搬出，遷入深圳市福田區上梅林新一代產業園。

內媒《界面新聞》報道，深圳新一代產業園前台工作人員確認，榮耀確已入駐園區第4棟樓，惟無法透露是哪一層。知情人士稱，對於搬入新公司的員工，華為已敲定兩種補償方案：股票全部原價回購、1.7倍19年收入補償。另有消息稱，新公司的員工將有股權激勵，但華為未證實此事。

深圳新一代產業園已於今年6月交付使用。（南方日報）

深圳新一代產業園的官方公眾號信息顯示，該產業園已於去年10月開園，園區內有6棟甲級產業研發大樓，總建築面積約40萬平方米，計劃引入總部型企業20多間，科創型企業200多間，高科技人才逾15000人，實現園區年產值超過300億，稅收逾20億元。截止今年6月，已有24間科技企業入駐。華為雲創新中心9月也正式入駐該園。

據此前報道，待榮耀獨立融資後，華為將有多名高層加入榮耀擔任核心高管，其中包括有華為消費者業務COO（首席運營官）萬飆。有多位華為員工在受訪時亦承認，近期已經收到調任通知，有些更是整個團隊都被調走，「榮耀之前自己的研發、供應鏈都是依托華為的，獨立之後就需要華為的人過去支持業務。」

（綜合報道）