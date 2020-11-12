人大DQ｜陸委會稱中共形同褪去羊皮的狼　國台辦批民進黨亂港謀獨

香港政府周三（11日）宣布根據全國人大常委會決定，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌4名立法會議員即時喪失立法會議員資格，另外15名民主派議員隨即宣布總辭。 台灣陸委會同日表示，該決定突顯大陸假借國安之名，任意宰制香港立法會，北京現已形同「褪去羊皮的狼」，肆無忌憚地侵害港人權利。 對此大陸國台辦周四（12日）回應指，民進黨當局出於「合獨」政治企圖瘋狂攻擊污展全國人大常委會有關決定，再次暴露了其亂港謀獨的卑劣企圖。

陸委會早前表示，民主社會的立法機關應包容多元意見、允許不同看法，惟北京當局一再扼殺香港言論自由，脅迫香港立法會成為一言堂，印證了其一國兩制毫不尊重民意。陸委會續指，當前國際社會高度關注香港情勢，北京濫加箝制港人的政治權利與民主自由，非但無助香港情勢穩定，亦勢引發更大爭議及批評，要為香港的沉淪負上最大責任。

對此國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，全國人大常委會依據憲法、香港基本法和香港國安法規定，對香港立法會議員資格問題作出決定，是堅持和完善一國兩制制度體系、落實香港基本法和香港國安法等有關規定的必然要求，是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉，合情合理，合憲合法。她批評，民進黨當局大肆插手香港事務，再次暴露了其政治操弄，又指亂港謀獨的卑劣企圖是徒勞及無效的。

（綜合報道）