出席上海浦東開放30周年大會　習近平：要打好關鍵核心技術攻堅戰

浦東開發開放30周年慶祝大會周四（12日）上午於上海舉行，國家主席習近平出席並發表講話。 習近平強調，要抓住機遇、乘勢而上，堅決貫徹新發展理念，把浦東新的歷史方位和使命放在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局中予以考量和謀劃，並要全力做強創新引擎，打好關鍵核心技術攻堅戰，加速科技成果向現實生產力轉化。

浦東開發開放30周年慶祝大會周四上午於上海舉行。（新華社）

習近平表示，浦東30年來取得了舉世矚目的成就，現在至本世紀中葉，是中國全面建成社會主義現代化強國的30年，在新征程上，浦東新的歷史方位和使命要放在中華民族偉大復興戰略全局、世界百年未有之大變局這兩個大局中加以謀劃，在危機中育先機、於變局中開新局。

習近平強調要全力做強創新引擎，打造自主創新新高地，並聚焦關鍵領域發展創新型產業，於集成電路、生物醫藥、人工智能等領域加快打造世界級產業集群，並深化科技創新體制改革，發揮企業在技術創新中的主體作用，同長三角地區產業集群加強分工協作，突破一批核心部件、推出一批高端產品、形成一批中國標準；同時要積極參與、牽頭組織國際大科學計劃和大科學工程，開展全球科技協同創新。

積極引進高層次人才，尤其是青年才俊

他續稱，要加強改革系統集成，放大改革綜合效應，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境；要着力推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，提供高水平制度供給、高質量產品供給、高效率資金供給，更好參與國際合作和競爭；要更好發揮中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區作用，在若干重點領域率先實現突破；要加快同長三角共建輻射全球的航運樞紐，提升整體競爭力和影響力；要率先實行更加開放更加便利的人才引進政策，積極引進高層次人才、拔尖人才和團隊，尤其是青年才俊。

習近平會上發表講話。（新華社）

習近平進一步強調，要更好統籌國內國際兩個市場兩種資源，提高對資金、信息、技術、人才、貨物等要素配置的全球性影響力，努力成為國內大循環的中心節點和國內國際雙循環的戰略鏈接，在長三角一體化發展中更好發揮龍頭輻射作用；要建設國際金融資產交易平台，提升重要大宗商品的價格影響力，更好服務和引領實體經濟發展；要發展更高能級的總部經濟，成為全球產業鏈供應鏈價值鏈的重要樞紐。

他最後指出，要提高城市治理水平，推動治理手段、治理模式、治理理念創新；要着力解決民眾最關心最直接最現實的利益問題，不斷提高公共服務均衡化、優質化水平；要把健全公共衛生應急管理體係作為提升治理能力的重要一環，着力完善重大疫情防控體制機制，毫不放鬆抓好常態化疫情防控等。

（央視新聞）