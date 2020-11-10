習近平：多邊主義必將戰勝單邊主義　積極考慮上合成員國疫苗需要

中國國家主席習近平周二（10日）晚於北京以視訊形式出席上海合作組織成員國元首理事會第20次會議，並發表講話。他提到，中國正在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，歡迎各方積極深化對華合作；又指多邊主義必將戰勝單邊主義。

習近平表示，中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國，中國正在加快形成新發展格局，建設更高水平開放型經濟新體制，並將堅定不移奉行互利共贏的開放戰略，從世界汲取發展動力，亦讓中國發展更好惠及世界。

他又指，大家一起發展才是真發展，可持續發展才是好發展，各方要秉持共商共建共享原則，倡導全球事務由各國一起商量着辦，並強調文明沒有優劣之分，只有特色之別，要促進文明互學互鑑，增進各國睦鄰友好，夯實上海合作組織長遠發展民意基礎。

上合組織成員國國家元首理事會會議以視訊方式舉行。（上合組織官網）

就新冠肺炎疫情，習近平強調要加強各國聯防聯控，支持彼此之間的抗疫努力，並深化疫情監測、科研攻關、疾病防治等領域交流合作；中方倡議上合組織成員國疾控中心設立熱線聯繫，且願積極考慮該組織國家的疫苗需要。

習近平進一步提及，會堅定支持各國維護政治安全和社會穩定，堅決反對外部勢力以任何藉口干涉成員國的內政，強調和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，歷史將繼續證明睦鄰友好必將超越以鄰為壑，互利合作必將取代零和博弈，多邊主義必將戰勝單邊主義。

（新華網）