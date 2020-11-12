習近平：各國應根據是非曲直決定自己的立場　摒棄意識形態偏見

國家主席習近平12日在第三屆巴黎和平論壇發表題為《共抗疫情，共促復蘇，共謀和平》的視頻致辭。 習近平表示，中國奉行獨立自主的和平外交政策，始終不渝走和平發展道路。他呼籲各國維護國際法和國際關系基本准則，根據事情的是非曲直決定自己的立場，摒棄意識形態偏見和對立。

習近平說，當前世界格局加速演變，傳統安全和非傳統安全威脅層出不窮，國際形勢不穩定性不確定性明顯上升。全球性威脅和挑戰需要全球性應對。

習近平提出了三大倡議：第一，團結互助，共抗疫情，他說，中國願繼續同各國分享抗疫經驗和診療技術，提供必要醫護物資，履行中國疫苗作為全球公共產品的承諾，説明國際社會特別是發展中國家提高應對突發公共衛生事件能力，推動構建人類衛生健康共同體。

5月12日，為支持和幫助泰國抗疫，應泰國方面請求，經中央軍委批准，解放軍派空軍運20運輸機向泰國緊急援助了大批抗疫物資。（中新社/資料圖片）

第二，開放合作，共促復蘇。習近平表示，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，同國際社會一道，維護全球產業鏈、供應鏈穩定，構建開放型世界經濟，積極開展國際發展合作，幫助非洲等發展中國家渡過難關。他又提及，中國將提高國家自主貢獻力度，力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，2060年前實現碳中和，中方將為此制定實施規劃。

第三，秉持正義，維護和平。習近平說，各國應該堅持和平共處，尊重各國發展權利，尊重各國自主選擇的發展道路和模式，堅持多邊主義，反對單邊主義、霸權主義、強權政治，反對各種形式的恐怖主義和極端暴力行徑，維護世界公平正義和和平安全。

習近平最後表示，中國奉行獨立自主的和平外交政策，始終不渝走和平發展道路。他呼籲各國維護國際法和國際關係基本準則，根據事情的是非曲直決定自己的立場，摒棄意識形態偏見和對立。中國願同法國在內的各國加強溝通和協調，為推動政治解決國際和地區問題、維護世界和平穩定作出積極貢獻。