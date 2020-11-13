人大DQ｜遭英外交部傳召　駐英大使劉曉明：港議員資格屬中國內政

港府按照全國人大常委會決定，宣布4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）11月12日再發聲，指這是中國第3度違反《中英聯合聲明》。英方表示，已就香港事件傳召中國駐英大使，又稱將對是否制裁官員作仔細考慮。 中國駐英大使劉曉明同日在Twitter上發文表態稱，「香港特區立法會議員資格問題純屬中國的內政。任何外國無權干涉。」

#HongKong is China’s Hong Kong. The qualification of #HKSARLegCo members is purely an internal affair of #China. No foreign country has the right to intervene in the matter.https://t.co/DWbwcbpB8D pic.twitter.com/BMij5pEMqG — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) November 12, 2020

劉曉明在另一條貼文還說，「香港特別行政區的決定正當且合理。世界上沒有一個地方可以允許公職人員、議員違背誓言，背叛自己的國家。」這條貼文還附上外交部駐港公署一篇題為《外交部駐港公署堅決支持全國人大常委會涉港決定並指出：全國人大常委會決定合理合法外國干預註定是死路一條》的文章英文鏈接和截圖。

This decision of #HongKongSAR is justified & reasonable. Nowhere in the world are holders of public office, legislators included, ever allowed to breach their oath & betray their country. https://t.co/u4TM0nO7Sf pic.twitter.com/4YqWqKInJE — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) November 12, 2020

中國外交部發言人汪文斌亦在12日的記者會上表示，少數幾個國家對中國全國人大常委會有關決定妄加指責，「第一沒有資格，第二沒有道理，第三沒有市場。」他重申，香港是中國的特別行政區，香港特區立法會議員資格問題是中國內政，別國無權說三道四、插手干預。

藍韜文早前稱示，北京政府以實施的新規則取消香港當選議員的資格，是明顯違反法律上有約束力的《中英聯合聲明》。他還說，中國再一次違背承諾，打擊香港高度自治，英國將與香港人站在一起，譴責侵犯香港人權利與自由的行為，英方表示將與國際夥伴一起，使中國承擔其在國際法下的責任。

▼四名被刊憲取消資格的香港立法會議員▼

（綜合報道）