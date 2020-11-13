人大DQ｜陳弘毅：人大決定等同立法　劉兆佳稱豐富「愛國者標準」

特區政府日前根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失議員資格。15名民主派議員隨即宣布總辭。 全國港澳研究會副會長劉兆佳在港台節目《千禧年代》上表示，現時難以估計總辭的泛民議員未來能否再進入議會，而人大常委會就立法會議員資格作出的決定，是豐富了「愛國者標準」的定義。 基本法委員會委員陳弘毅則指，人大決定等於立法，但沒有授權特首和政府官員判斷某位已當選議員是否擁護《基本法》和特區，認為《基本法》有關撤銷議員資格的條文，未來依然適用。

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅表示，全國人大常委會沒有授權特首和政府官員判斷某位已當選議員，是否擁護基本法和特區，所以基本法有關撤銷議員資格的條文，在未來依然適用。

劉兆佳認為，中央原本無打算就議員資格問題作決定，讓港府自行處理，但因港府一直無處理，中央才要出手。他又指，中央從來都不同意議會內的拉布行為，但因為過去有所顧慮而作容忍，並只作勸喻，但民主派卻認為中央是沒有勇氣和害怕民意，繼續推動民眾和年輕人參與鬥爭，劉兆佳認為反對派是誤判了有關形勢。

陳弘毅：《基本法》有關撤銷議員資格條文未來仍適用

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，全國人大常委會有關決定等於立法，但沒有授權特首和政府官員判斷某位已當選議員，是否擁護《基本法》和特區，所以《基本法》有關撤銷議員資格的條文，未來依然適用。

陳弘毅又指，香港法例沒有明確界定「不擁護《基本法》和特區」的行為，現時人大決定中至少提出4種明確情況，包括尋求外國干預香港等，可被視為「不擁護《基本法》和特區」的行為。