中央警衛局前局長楊德中逝世　在周恩來身邊工作近10年備受信任

內地傳媒引述消息指，中共中央辦公廳前第一副主任、中央辦公廳警衛局前局長楊德中上將，已於周四（12日）在北京逝世，享年97歲。 楊德中在中華人民共和國成立後，長期擔負中共中央領導機關的安全警衛工作，前後長達40多年，當中尤以在周恩來身邊工作時間最長，有近10年時間，並且獲得充分肯定。

楊德中（左二）長期擔負中共中央領導機關的安全警衛工作。（資料圖片）

按照中國共產黨新聞網的介紹，在中華人民共和國成立後，楊德中被選定成為新成立的中央人民政府人民革命軍事委員會警衛團（中央警衛團）的政治委員，與首任團長張耀祠等中央警衛團領導投入大量精力，加強警衛工作的各項制度建設，為開創和平時期的警衛工作新局面打下堅實基礎。

楊德中在1978年12月25日獲中央軍委委任為中央辦公廳警衛局局長兼中央警衛師師長、黨委書記，從此「鎮守」中南海。楊德中在1980年9月出任中央辦公廳副主任，繼續兼任中央辦公廳警衛局局長和中央警衛師師長。隨後在1982年10月16日，楊德中獲任命為中央辦公廳第一副主任兼中央辦公廳警衛局局長。

楊德中（左）在周恩來（右）身邊工作近10年時間，備受信任。（資料圖片）

楊德中最為人熟知是在周恩來身邊工作近10年時間，備受信任。楊德中最初是被周恩來點名要求負責自己的安全警衛工作。楊德中先後跟隨周恩來出訪亞非歐等多個國家，並多次跟隨前往全國各地視察及參加重要外事活動。楊德中每一次都圓滿完成任務，受到周恩來的充分肯定。

（綜合報道）