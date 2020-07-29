中國首位電視播音員沈力病逝　享年87歲　電視圈名人紛發文悼念

7月28日，中國第一位電視播音員、節目主持人沈力因病在北京逝世，享年87歲。央視主持人朱軍、張澤群，曾擔任央視春晚總導演的哈文等業內名人紛紛發文悼念。

沈力25歲時成為中國第一位電視播音員，也被稱作「中國熒屏第一人」。（網上圖片）

沈力1933年出生於江蘇蘇州，1949年參加解放軍南下工作團，在文工團任演員，後調至解放軍總政歌舞團。1957年轉業，並考入中央人民廣播電台播音組。1958年，組建北京電視台（中央電視台前身）時，沈力被選中成為第一位電視播音員，被稱作「中國熒屏第一人」。之後的兩年內，北京電視台只有沈力一名播音員，要播報新聞、社教、文藝、體育節目，甚至天安門節日慶祝實況、大型文藝晚會轉播，樣樣都要她做。

1974年，沈力轉到社教部文化生活組當編輯，編輯的節目曾在全國優秀電視專題節目評選中獲獎。1983年，沈力開始負責央視《為您服務》節目，節目深受觀眾喜愛，開辦僅5個月就收到1.3萬封觀眾來信，而90%是寄給沈力本人。1993年，央視請已退休的60歲的沈力主持老年節目《夕陽紅》，後也成為央視的品牌節目。

沈力去世的消息一出，多位業內人士發文表示悼念。央視主持人朱軍發微博悼念：「沈力老師一路走好🙏🙏🙏」，曾擔任央視春晚總導演的哈文則轉發了相關報道，並留下3三根蠟燭的表情符號。央視主持人張澤群則寫道：「敬愛的沈力老師，永垂千古」、「您是電視主持行業的祖師！您是我永遠銘記的恩師！」

上海廣播電視台主持人曹可凡也在微博表示，每次和沈力老師見面，均可感受其溫婉優雅高貴氣質，「每每看到我們點滴的進步，她便給予鼓勵和支持」，「沈力老師，您永遠是我們的楷模與榜樣！您賜予晚輩的點點滴滴，我們將永遠銘記於心！」

央視主持趙忠祥生前曾極力稱讚沈力，在文革時期主動提出播新聞，讓他避免受衝擊。（VCG）

值得一提是，今年1月辭世的央視著名節目主持人趙忠祥，生前曾極力稱讚沈力「善良、忠厚、與人為善」。他憶起文革時期與沈力共事時，只要是穿外國式衣服，打扮得油頭粉面，就要被打成資產階級走資派，他那時穿得相對時尚一點，害怕播新聞會被打成走資派，在風頭浪尖的危急時刻，沈力挺身而出，主動提出自己播新聞，讓趙忠祥不要頂着危險去播，自己非常感謝沈挺身承擔風險才使自己免受衝擊。

（綜合報道）