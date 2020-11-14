人大DQ｜劉曉明批郭榮鏗與一國兩制為敵　強調英國對香港再無治權

港府按照全國人大常委會決定，宣布4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格後，英方表示，已就香港事件傳召中國駐英大使劉曉明，又稱將對是否制裁官員作仔細考慮。 中國駐英大使館網站今日（14日）發布消息稱，劉曉明昨日（13日）會見英國外交發展部常務次官巴頓，已駁回英方的無端指責。劉曉明還稱，郭榮鏗等香港個別立法會議員破壞立法會運作，甚至拒絕承認國家對香港行使主權，與「一國兩制」和基本法為敵，「依法宣布其喪失議員資格是完全正當的，也是非常必要的。」

中國駐英大使劉曉明敦促英方停止插手香港事務。（資料圖片）

劉曉明表示，英國外交發展部高官近日多次無端指責中國全國人大常委會關於香港特區立法會議員資格的決定，公然干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他強調，全國人大常委會是中國最高國家權力機關的常設機關，有權對香港基本法和香港國安法實施過程中有關憲制性問題作出決定，其法律效力和權威性不容挑戰。

劉曉明又點名批評郭榮鏗，指他和個別立法會議員違背誓言、不守規則、藐視法律，破壞立法會運作，干擾香港政治體制和管治正常運行，甚至拒絕承認國家對香港行使主權，乞求外國制裁香港，與「一國兩制」和基本法為敵，因此「依法宣布其喪失議員資格是完全正當的，也是非常必要的。」他還稱，香港立法會15名反對派議員以此為藉口「鬧辭」，是赤裸裸的「政治攬炒」，圖謀絕不會得逞。

劉曉明說，香港回歸後，《中英聯合聲明》與英國有關的權利和義務均已履行完畢。《中英聯合聲明》共1137個字、8個條款，沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，「英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。」他敦促英方立即停止插手香港事務和停止干涉中國內政。

▼四名被刊憲取消資格議員▼

（中國駐英大使館）