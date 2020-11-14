英智庫報告：中國戰機正趕超俄羅斯　戰後西方空軍格局面臨劇變

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）近日發表報告指出，在戰機研製等空權技術上，中國正在趕上並超越俄羅斯，西方空中力量面對的主要威脅正面臨二戰以來的最大變化。

該份由RUSI研究員Justin Bronk撰寫的報告指出，當今空戰勝負主要取決於戰場態勢感知能力，而中國現時在傳感器、數據連結、武器系統和匿蹤技術方面明顯領先，俄羅斯僅在航空發動機維持優勢，但該國因本身工業的深層結構與預算方面的劣勢，已很難扳回失去的領先地位。

殲-20戰機是首款可靠的非美製匿蹤戰機。（網上圖片）

報告又稱，中俄都普遍依賴蘇-27的衍生型號戰機，並發展匿蹤戰機與多用途型戰機。但在最先進的五代機部分，中國所研發並已服役的殲-20戰機是首款可靠的非美製匿蹤戰機，且匿蹤性能與態勢感知能力還會藉由後續改良而提升，也會配備更好的發動機。由瀋陽飛機公司製造的殲-11重型戰機則是中國版的蘇-27，中方對此做了大量現代化改進，包括大量使用復合材料提高戰鬥機的推重比。

報告進一步指，殲-16即中國版的蘇-30，同樣經過了大幅改進，例如安裝有源相控陣雷達（AESA）、增加複合材料減輕機體重量，還有全數位化的雙座機艙，可使用國產精確制導彈藥，以及有YINGS-III新型電光瞄準系統，相當於美國洛馬公司所產的狙擊標定莢艙（Sniper ATP）。報告預計，自2015年服役後，作為中國目前最強多功能攻擊機的殲-16，可在10年內取代中國空軍和海軍航空兵的蘇-30MKK及MK2戰鬥機。

另外，各種國產新型視距內、視距外空對空導彈也令中國的優勢擴大，如與俄製R-73M導彈不同，中國的霹靂10導彈有更強的抗干擾能力，霹靂15除配有微型化AESA尋標頭，射程更超越了美製AIM-120C/D型導彈，同時中國正測試名為霹靂17或霹靂X的超長程空對空飛彈，其號稱射程400公里，主要針對美軍大型預警機與空中加油機。

報告還指中國國產的輕型多用途戰機殲-10B/C系列及研發中的FC-31匿蹤戰機，很有可能在不久的將來成為軍武市場上非西方戰機的首選，並預測今後10年俄羅斯反而可能需要從中國進口傳感器和導彈技術。作者認為，西方國家空軍二戰後主要面對蘇聯及俄羅斯的空中與陸基系統的威脅，但在中國自主研發的高性能戰機、傳感器和武器正在趕超俄方的情況下，該威脅正在發生二戰以來最大的轉變。

（中央社）