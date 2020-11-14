【新冠肺炎】李克強建議東亞合力抗疫促復甦　願開展疫苗國際合作

國務院總理李克強周六（14日）下午於北京人民大會堂出席第23次東盟與中日韓（10+3）領導人會議，會議以視像形式舉行。 李克強會上提到，自今年4月舉行10+3抗擊新冠肺炎疫情領導人特別會議後，各方合力應對疫情挑戰，相互開放市場，穩定產業鏈供應鏈，彰顯10+3作為東亞合作主渠道的重要作用；據國際機構預測，東亞可望成為今年唯一實現經濟正增長的地區。

第23次東盟與中日韓（10+3）領導人會議以視像形式舉行。（中國政府網）

為促進東亞經濟整體復甦，李克強提出了數項建議，首先是繼續加強抗疫合作，指中方願同各方積極開展疫苗國際合作，推進10+3應急醫療物資儲備中心建設，開展10+3公共衛生突發事件應對桌面演練。然後是加快自貿區建設，深化東亞區域融合發展，各方即將正式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）作為區域經濟一體化的又一重要里程碑，將對推動世界經濟復甦發揮積極作用，中方願同各方做好協定實施工作。

李克強進一步建議要在有效防疫前提下，逐步構建區域「快捷通道」和「綠色通道」網絡，便利人員和貨物往來，推動建立開放、暢通、安全、穩定的地區生產體系；順應發展趨勢，推動「線上經濟」和「線下經濟」融合發展，在市場化原則下為企業合作營造公平公正、非歧視、可預期的營商環境。

最後他建議聚焦社會民生合作，實現東亞可持續發展，稱中方願在自身減貧的同時，實施「東亞減貧合作倡議二期」項目，並就應對氣候變化、災害防治等加強合作，通過「中日韓+X」合作模式開展更多衛生、環保、減災項目合作。

（新華網）