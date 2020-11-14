習近平在江蘇揚州考察　了解江都水利樞紐及南水北調工程

11月13日，中共中央總書記、國家主席習近平在江蘇省揚州市考察調研。他先後到運河三灣生態文化公園、江都水利樞紐，了解大運河沿線環境整治和文化保護傳承利用、南水北調東線工程規劃建設和江都水利樞紐運行等情況。

習近平在運河三灣生態文化公園考察。（新華社）

習近平首先到運河三灣生態文化公園參觀視察，期間與當地市民交流。據了解，三灣區域曾經農藥廠、製藥廠、染化廠等企業集中，環境臟、亂、差。近年來，揚州市利用原有運河濕地資源，啟動建設3800畝的運河三灣生態文化公園，搬遷企業、拆除碼頭、清理違建，實施水系疏浚、駁岸改造、濕地修復，生態環境得到極大改善。

相同地點搬遷企業前後對比。（央視）

隨後，習近平到江都水利樞紐，了解南水北調東線工程規劃建設和江都水利樞紐運行等情況。習近平強調，南水北調工程在一定程度上緩解了北方地區用水困難問題，但總的來講，我國在水資源分布上仍然是北缺南豐。要把實施南水北調工程同北方地區節水緊密結合起來，以水定城、以水定業，注意節約用水，不能一邊加大調水、一邊隨意浪費水

習近平在江都水利樞紐了解南水北調等情況。（新華社）

據悉，江都水利樞紐位於京杭大運河、新通揚運河和芒稻河的交匯處，是南水北調東線工程源頭，被譽為「江淮明珠」。近年來，揚州着力開展輸水廊道生態保護涵養工作，在調水源頭區域劃定340平方公里核心保護區，推進生態濕地恢復、林網建設，有效服務南水北調工程，同時為群眾提供生態福利。

（綜合報道）