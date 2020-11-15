習近平：推動長江經濟帶高品質發展　加快產業基礎高級化

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平14日上午在江蘇省南京市主持召開全面推動長江經濟帶發展座談會並發表講話。他強調，要貫徹落實中共十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅定不移貫徹新發展理念，推動長江經濟帶高品質發展，使長江經濟帶成為生態優先綠色發展主戰場、暢通國內國際雙循環主動脈、引領經濟高品質發展主力軍。

習近平指，推動長江經濟帶發展是黨中央作出的重大決策，是關係國家發展全域的重大戰略，這次五中全會建議又對此提出了明確要求。他說，長江經濟帶人口規模和經濟總量佔據全國「半壁江山」，生態地位突出，發展潛力巨大，應該在踐行新發展理念、構建新發展格局、推動高品質發展中發揮重要作用。

11月13日，習近平在江蘇省揚州市考察調研。（新華社）

習近平指，要加強生態環境系統保護修復，要從生態系統整體性和流域系統性出發，追根溯源、系統治療，找出問題根源，注重整體推進，要在嚴格保護生態環境的前提下，全面提高資源利用效率。他又提及，要健全長江水災害監測預警、災害防治、應急救援體系，推進河道綜合治理和堤岸加固，建設安瀾長江。

習近平強調，要推進暢通國內大循環。習近平說，要把需求牽引和供給創造有機結合起來，推進上中下游協同聯動發展，強化生態環境、基礎設施、公共服務共建共用，引導下游地區資金、技術、勞動密集型產業向中上游地區有序轉移，留住產業鏈關鍵環節；要推進以人為核心的新型城鎮化，處理好中心城市和區域發展的關係，推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，促進城鄉融合發展；要增強城市防洪排澇能力；要提升人民生活品質，提高人民收入水準，扎實推動共同富裕。

13日，習近平在江都水利樞紐，了解南水北調東線工程規劃建設和江都水利樞紐運行等情況。（新華社）

習近平指，要構築高水準對外開放新高地。他表示，要統籌沿海沿江沿邊和內陸開放，加快培育更多內陸開放高地，提升沿邊開放水準；要加快推進規則標準等制度型開放，完善自由貿易試驗區佈局；要把握好開放和安全的關係，織密織牢開放安全網；沿江省市要在國內國際雙循環相互促進的新發展格局中找准各自定位，主動向全球開放市場；要推動長江經濟帶發展和共建「一帶一路」的融合。

習近平強調，要加快產業基礎高級化、產業鏈現代化。要勇於創新，堅持把經濟發展的著力點放在實體經濟上，圍繞產業基礎高級化、產業鏈現代化，發揮協同聯動的整體優勢，全面塑造創新驅動發展新優勢。要推動科技創新中心和綜合性國家實驗室建設，強化企業創新主體地位，激發各類主體活力。他還表示，要高度重視糧食安全問題。