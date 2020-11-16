新冠肺炎｜鍾南山：輝瑞疫苗能阻止90%感染　中國疫苗水平差不多

11月16日，2020官洲國際生物論壇在中國廣州國際生物島舉行，開幕式上，中國工程院院士鍾南山發表了主旨演講，對當前新冠肺炎疫情做出了最新研判。他還談及疫苗問題，他表示，輝瑞疫苗能阻止90%的感染，其實廣東乃至中國對疫苗的研發也在差不多水平。

鍾南山表示，中國能控制住疫情，首先創新在「生命至上」的指導思想上，如在社區層面做到群防群控實屬不易。他特別提到，現在武漢是非常安全。

鍾南山說，目前世界對疫情發生的規律還沒有摸清，也未進行溯源，治療也沒有極具針對性且非常有效的藥物，部分藥物如瑞德西韋（Remdesivir）僅在一開始發現對治療新冠有用。

新冠疫苗對於人類戰勝新冠肺炎疫情至關重要。（新華社）

在疫苗方面，鍾南山指出，美國輝瑞（Pfizer）疫苗能阻止90%的感染，其實廣東乃至中國對疫苗的研發也在差不多水平，但有了第一階段試驗結果才能公布。

美國輝瑞製藥11月9日宣布，與德國生物科技公司BioNTech共同開發新冠mRNA疫苗能有效阻止90%的感染。

輝瑞表示，研究結果是基於第三階段臨床研究的外部獨立數據監測委員會進行分析。分析評估了43,538名受試者中94例確診新冠病毒感染者，證明了疫苗高於90%的有效性。這意味着，在受試者初次接受疫苗注射後的28天內就能得到疫苗的保護，疫苗接種包括2劑接種計劃。

同時，這兩家公司表示，到目前為止，他們沒有發現嚴重的安全問題，計劃在收集到兩個月的數據後，向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交緊急使用授權，並希望在美國尋求對16歲至85歲人群緊急使用疫苗的廣泛授權。

（「南方+」）