軍媒：解放軍用無人機引導直升機進行超視距打擊

《解放軍報》11月16日報道，第71集團軍某旅直升機近期在舉行海上實彈射擊演練期間，採用無人機引導直升機海上超視距精確打擊，在濃霧籠罩的惡劣條件下超視距實彈射擊全部命中目標。

「無人機搜索制導新模式，不僅可以減少惡劣天氣影響，還能增加射程，從而創新戰法。」該旅負責人介紹，2020年以來，該旅發揮無人偵察機飛行高度高、續航時間長和偵察引導方式多等優勢，探索將原本由直升機擔負的搜索引導任務「剝離」給無人偵察機去完成。飛行員在滿足條件後摁下發射按鈕，導彈便可在無人偵察機制導下精確攻擊目標。

據了解，這是公開報道中首次提及有關解放軍無人機引導直升機進行超視距打擊。

有軍事評論員分析稱，參與本次演習的是71集團軍陸航某旅，該旅裝備有直-9、直-19等直升機，裝備水平不如陸航其他兩個旅，但有依然擔負對海突擊，打擊海上移動目標的任務。

在本次演練中，該旅在71集團軍炮兵旅目標保障營或者特戰旅無人機偵察營的BZK-006無人機引導下，實施超視距海上打擊。

無人機可以利用自身的光電雷達系統在高空搜索目標，彌補直升機偵察搜索能力不足的缺點。此外，無人機還可以用機載激光，為陸航直升機激光半主動的AKD-10提供激光照射，避免寶貴的武裝直升機被敵軍防空火力擊中。

近年來，軍事強國均在研究無人機協同武裝直升機進行作戰。無人機引導直升機最大的問題還是通訊協同和數據共享。為了解決這一點，美軍計劃給現有的AH-64「阿帕奇」機隊安裝將加入有人-無人協同作戰擴展系統（MUM-TX），使「阿帕奇」機組成員可以與伴飛的無人機群共享更多的數據，甚至能夠直接操縱包括「MQ-1C」在內的無人機，提高武裝直升機機隊的態勢感知能力和打擊能力。