華為出售榮耀品牌業務　30餘間代理商及經銷商接手　詳細名單一覽

榮耀最終的出售方案今日（17日）正式公布。多間企業在《深圳特區報》發布聯合聲明，深圳市智信新信息技術有限公司已與華為投資控股有限公司簽署了收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購。出售後，華為不再持有新榮耀公司的任何股份。 華為官方同日發布聲明稱，對於交割後的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。此前有消息稱，本次交易價格高達1000億元人民幣。

深圳市智信新信息技術有限公司與華為簽署收購協議，完成對榮耀品牌相關業務資產的收購。（深圳特區報）

據介紹，深圳市智信新信息技術有限公司由深圳市智慧城市科技發展集團與30餘間榮耀代理商、經銷商共同投資設立。其中，深圳市智慧城市科技發展集團由深圳市國資委100%控股。具體股東名單如下：

深圳市智慧城市科技發展集團有限公司 北京松聯科技有限公司 北京普天太力通信科技有限公司 中國郵電器材集團有限公司 天音通信有限公司 共青城酷桂投資合夥企業（有限合夥） 成都英普瑞生通訊設備有限公司 河北浩博企業管理服務中心（有限合夥） 山東怡華通信科技有限公司 安徽鑫松聯智能科技合夥企業（有限合夥） 河南金吉祥通信有限公司 河南象之音健康科技有限公司 西藏星宇通訊科技股份有限公司 重慶澤森實業有限公司 深圳冀順通投資有限公司 新疆鑫晨恆天電子科技有限公司 廣東松聯信息科技有限公司 河南華蓮通信科技有限公司 貴州華耀科創科技（集團）股份有限公司 杭州盾牌鏈條有限公司 福建瑞聯優信科技有限公司 湖北天宏華瑞科技有限公司 內蒙古英孚特通訊技術有限公司 雲南辰道投資有限公司 上海達莧企業管理服務中心（有限合夥） 哈爾濱金潭科技發展有限公司 陝西華耀瑞隆通信科技發展有限公司 昆明品端經貿有限公司 廣西至信普林科技有限公司 遼寧盛悅同誠科技有限公司 澳易通（武漢）通訊集團有限公司 蘇寧易購集團股份有限公司 深圳市順電實業有限公司 深圳市鯤鵬股權投資有限公司 深圳市羅湖投資控股有限公司 深圳高速公路股份有限公司 深圳市資本運營集團有限公司 深國際控股（深圳）有限公司 深圳能源集團股份有限公司 深圳市鯤鵬展翼股權投資管理有限公司

多份報刊刊登了聯合聲明。（網絡圖片）

聲明指出，此次收購既是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資，能最大化地保障消費者、渠道、供應商、合作夥伴及員工的利益；更是一次產業互補，全體股東將全力支持新榮耀，讓新榮耀在資源、品牌、生產、渠道、服務等方面汲取各方優勢，更高效地參與到市場競爭中。

深圳特區報援引知情人士的話稱，華為被美國持續打壓以來，榮耀的供應商、生產工廠、渠道和分銷商都面臨困難。這種情況下，華為出售榮耀，是在「保護渠道有水流，別乾枯了，別害了上下游」。

聲明還稱，所有權的變化不會影響榮耀發展的方向，榮耀高層及團隊將保持穩定。投資新榮耀的經銷商和代理商也承諾：未來只享有財務上的投資回報，在業務側將遵循公平交易的市場化原則，與其他經銷商、代理商享受同等機會。

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華為：這是一場自救行為

華為官方同日對榮耀出售一事發布聲明稱，在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，華為投資控股有限公司決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。對於交割後的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。

華為在聲明中強調，共有30餘間榮耀代理商、經銷商聯合發起了本次收購，這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。

榮耀（Honor）是華為在2013年推出的手機品牌。（IT之家）

華為指出，榮耀品牌誕生於2013年，始終面向年輕人，堅持中低階價位，七年間發展成為年出貨量超7000萬部的互聯網手機品牌，「對榮耀的消費者、渠道、供應商、合作夥伴及員工的付出、愛護與支持，華為深表感謝。」

（澎湃新聞）