【新冠肺炎】內地首個昆蟲細胞研發新冠疫苗　進入二期臨床試驗

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國加緊研發疫苗。上海醫藥集團股份有限公司周一（16日）公布，由成都威斯克生物醫藥有限公司研發的重組蛋白新冠疫苗，已進入二期臨床試驗。據報，這是中國首個由昆蟲細胞生產的重組蛋白新冠疫苗。

消息介紹，該疫苗靶向SARS-CoV-2的刺突蛋白受體結合域（S-RBD），產生中和抗體阻斷病毒感染人體細胞。四川大學華西醫院生物治療國家重點實驗室重組蛋白新冠疫苗，利用昆蟲細胞在培養液中大量繁殖，將新冠病毒的基因引入昆蟲細胞，細胞作為工廠生產出高質量的重組蛋白，並進行純化，該技術易於快速與大規模生產疫苗並投入市場。相關研究論文今年7月在國際科學期刊《自然》（Nature）發表。

消息指出，利用昆蟲細胞生產重組蛋白疫苗，在歐美等國家已有宮頸癌疫苗與流感疫苗等產品上市，在人體的應用安全性得到驗證。目前，該疫苗已順利啟動第二期臨床試驗，預計今年完成一、二期臨床試驗，進入三期臨床。此前展開的臨床實驗中，受試者感覺良好，沒有出現不良反應。

成都威斯克生物醫藥有限公司由中國科學院院士、四川大學華西醫院生物治療國家重點實驗室主任魏於全教授領銜的科研團隊，專業從事疫苗研發生產和免疫治療。該公司除了利用昆蟲細胞研發新冠疫苗外，更利用昆蟲細胞技術研發生產狂犬病疫苗、流感疫苗、皰疹病毒疫苗，以及多種腫瘤疫苗等20餘項免疫治療創新產品，相關產品與技術獲得與申請專利30餘項。

據指，華西醫院和科學家團隊以科技成果出資，四川發展新興產業投資有限公司、上海醫藥作為共同領投方等對威斯克公司經營增資，投資近3億元（人民幣．下同）用於生產線建設與開展臨床研究。公司生產基地設在成都高新區天府生物城，預計年底投入使用，建成後料每年可生產上億支疫苗。

（澎湃新聞）