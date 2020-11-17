華為造車？傳華為整合汽車與消費者業務　余承東擔任總負責人

華為造車傳聞再起，內地傳媒《36氪》引述多位接近華為高層的知情人士稱，華為消費者BG正在與智能汽車解決方案BU進行整合，由華為消費者業務CEO余承東擔任總負責人。 消息稱，目前上述兩個部門在投資層面已經合併，人員和業務尚未發生變化，架構和業務邏輯層面很可能已經在規劃。華為暫未對上述消息作出回應。

據介紹，在華為的組織架構中，有三大BG和兩大BU。BG業務分別是運營商BG、企業BG和消費者BG；BU業務包括Cloud & AI BU（雲業務）和智能汽車解決方案BU。

其中智能汽車解決方案BU於去年5月27日，由任正非簽發華為組織變動文件批准成立，隸屬於ICT管理委員會管理。該文件指出：華為不造車，聚焦ICT技術，成為面向汽車的增量ICT部件供應商，幫助企業造好車。

余承東此前曾在華為開發者大會上透露，華為HiCar方案已經與超過20家車廠、150多款車進行了合作。（資料圖片）

報道指，華為每個大的業務部門都對應一個管理委員會或者投資決策委員會，職權包括審批業務投入所需的資源和人力等，消費者業務BG有自己獨立的管理委員會，負責人是余承東。而汽車BU自2019年5月正式成立起，屬於ICT管理委員會，該委員會最高負責人是華為輪值董事長徐直軍。惟近日余承東已經開始代表華為智能汽車業務參與對外公開活動。

有汽車資深從業人士分析，在美國商務部的制裁令下，華為芯片業務受阻，導致今年面臨營收減少的壓力，「對於汽車BU這種短期不能產生效益的部門，也是一個不錯的整合方式。」

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報道稱，從華為智能汽車BU的業務範圍可以看出，華為在智能電動汽車行業擁有全鏈條技術。其五大業務板塊覆蓋智能駕駛、智能座艙、智能網聯、智能電動和智能車雲，其中電驅動系統、車載電源、電池管理系統等方面已經推出了量產產品，並且實現了商用。因此即便華為多次表態「不造車」，都並未能說服行業。如今伴隨華為汽車BU整合進消費者BG，外界猜測「to B要轉成to C」，市場上也再次掀起「華為造車」的討論。

（綜合報道）