又有黑科技？5G之後華為再提出5.5G概念：萬物互聯變萬物智聯

5G服務推出沒多久，電訊商又開始對商討5.5G。華為常務董事、產品投資評審委員會主任汪濤周五（13日）在2020全球移動寬帶論壇上發表名為「定義5.5G，構建美好智能世界」的演說。他提出，5.5G是5G的演進，其願景的核心內容就是從支撐萬物互聯到使能萬物智聯。

汪濤發表「定義5.5G，構建美好智能世界」演說。（新浪科技）

汪濤表示，截止當前，全球已部署的5G商用網絡超過110張，5G站點超過80萬個，5G智能手機發貨佔比超過60%；一年內，全球5G用戶數已經超過2億，相比於3G和4G，5G發展速度前所未有，也正實實在在地改變人們的生活和生產方式。

他認為，目前的5G網絡所定義的三大場景已經無法再滿足更多樣性的物聯場景的功能需求，因此這次華為所提出的5.5G概念，核心內容是讓原有5G「三老」（即eMBB、mMTC和URLLC）場景三角形變成5.5G場景六邊形，從支撐萬物互聯到使能萬物智聯。通過增強和擴展現有的5G網絡場景，構建一個更加低碳、高效與智能的世界。

汪濤說，必須要經歷不斷的演進和增強，才能迸發出更強大的生命力，實現產業的可持續發展。 （Reuters）

對於發展5.5G技術，汪濤提出三方面倡議，首先產業各方在3GPP標準框架內盡快啟動5.5G定義工作；5.5G是5G的演進，要兼容所有的5G終端。其次是共同繁榮5.5G的產業生態，用好100GHz以下頻譜，提供多樣化的網絡能力和終端。三是跨界協作，協同雲、AI和行業應用等，孵化更多新的應用場景，加速千行百業智能化升級。

（新浪科技）