人大DQ｜一文睇清立法會全新形勢格局　有一名議員命運最受衝擊

政府昨日（11月11日）按照人大常委會的決定，宣布於原定今年9月立法會選舉中，被裁定提名無效的現任議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌4人，即時喪失立法會議員資格，民主派其餘15名立法會議員隨即宣布總辭以示抗議，熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然則會留任。 本屆立法會DQ事件一浪接一浪，經過今次DQ後，立法會再減少19名議員，令原本70席的立法會，只剩下43名議員，除鄭松泰、陳沛然外，其餘清一色為建制派。這是回歸至今，最大規模的立法會議員集體離任。 今次總辭對於未來大半年議會運作甚有影響，相信最受爭議的「明日大嶼」撥款、內地投票修例下，在欠缺民主派阻撓下，可以輕易通過。從表決議案角度，要數受最大影響的，可能是一名目前仍留任的議員……

▼民主派見記者 交代總辭決定▼

流會機會大幅降低

本屆立法會原有70席，經2016年梁游宣誓案、2017年梁國雄、姚松炎等4人被DQ、工聯會何啟明轉任勞福局副局長、3名泛民拒絕延任，只剩下62名議員。今次DQ及總辭事件過後，議會更只剩下43名議員，其中41名是建制派。

現時議會法定人數35人，只要建制派有足夠人數在席，都不會有太大影響，況且民主派不在議會中，即使沒有足夠人數在席，都未必會有人要求點算法定人數，流會機會大大減少。

對於議案的表決，影響相信亦不大，因為政府法案只須簡單過半數即可通過，建制派有足夠票數；而建制派同時控制分組點票的控制權，所以議會表決的總體形勢料不受影響。

只不過，民主派於延任會期復會後，在會議過程中不斷發言，拖延會議進行，這情況日後不會再出現，因此整體表決程序料會加快。當建制派完全控制議會，無人再做拖延工作，議案將進入「無人之境」。接下來要關注的，就是建制派於民生政策上能否發揮監察角色。

鄭松泰表明留任議會，但他最終仍有機會被建制派DQ。（羅君豪攝）

建制派可掌控鄭松泰命運

至於一些關鍵議題，《基本法》第23條立法屬政府議案，要通過相當容易。只是基於實際原因，政府起草法案、諮詢、三讀等都需要一段時間，現屆議會可能只剩8、9個月任期，應該來得及處理。況且，現時《港區國安法》已立，完成《基本法》第23條立法的憲制任務，已非優先工作。

政改方案則無論如何都過不了。因為《基本法》附件一及附件二訂明，行政長官和立法會產生辦法如需修改，須經立法會全體議員三分之二多數通過。「全體議員」仍是以70席為基數，所以須獲47票支持。現時議會只剩43名議員（連同按慣例不會投票的主席梁君彥），政府亦表明不會補選，所以本屆議會不可能通過政改。

有一項影響則是「似有還無」，那就是譴責動議，因為譴責動議只須在席三分之二議員同意即可。民主派仍在任時，連同鄭松泰、陳沛然共有21席，剛好守住三分之一以上席位，令建制派無法通過譴責議員動議（假設梁君彥不投票以及被譴責者避席）。如今建制派擁有絕對優勢，所有譴責動議都暢行無阻。當然，民主派議員總辭後，已不須再花氣力DQ他們。

唯一受影響的，相信是仍留任的鄭松泰。鄭被指與去年7月1日衝擊立法會案有關，新民黨容海恩提出譴責動議，議案在去年12月12日大會通過後交付內務委員會處理，但因內會一度停擺，遲遲未有將有關事項放上議程，亦因如此，連交付調查委員會跟進的程序都做不了。民主派總辭後，建制派於議會內的工作料會非常順利，屆時鄭松泰可能會陷入想留任，但最終都被迫走人的尷尬情況。

提出譴責動議的容海恩回應查詢指，議案會跟從正常程序排序，不評論民主派總辭後會否加快進度。