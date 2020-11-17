「長五遙五」運載火箭轉運至發射區　11月下旬發射「嫦五」探測器

據國家航天局發布的消息，11月17日，長征五號遙五運載火箭和嫦娥五號探測器在中國文昌航天發射場完成技術區總裝測試工作後，垂直轉運至發射區，計劃11月下旬擇機實施發射。

據新華社報導，長征五號遙五運載火箭9月下旬由遠望運輸船隊安全運抵海南文昌清瀾港，並通過公路運輸方式分段運送至中國文昌航天發射場。此後，火箭按照測試發射流程，陸續完成了總裝、測試等各項準備工作。11月17日上午，活動發射平台駛出發射場垂直測試廠房，平穩行駛約2小時後，將長五遙五運載火箭安全轉運至發射場一號發射工位。後續，在完成火箭功能檢查和聯合測試等工作並確認最終狀態後，火箭將加注推進劑，按程序實施發射。

海南文昌航天發射場內景↓↓↓↓

內地媒體《快科技》引述消息人士透露，長征五號遙五火箭將於11月24日凌晨發射。

此次任務是長征五號系列火箭第二次應用性發射。7月23日，中國利用長征五號遙四火箭成功將火星探測器天問一號送入太空。

11月17日，中國國家航天局發佈消息，稱天問一號已在軌飛行116天，飛行里程超3億千米，距離地球約6380千米。該探測器計劃2021年2月到達火星，5月擇機實施降軌，軟着陸火星表面。

中國曾於2016年11月發射長征五號遙一火箭，期間火箭發動機出現故障，最後通過上面級延長燃燒將實踐十七號衛星送入軌道；2017年7月，長征五號遙二火箭發射失敗，搭載的實踐十八號衛星墜毀；2019年12月，長征五號遙三火箭搭載實踐二十號衛星發射成功。

2020年5月，中國發射長征五號乙火箭，成功驗證新一代載人飛船試驗船。

嫦娥五號任務是中國探月工程第六次任務，計劃實現月面自動採樣返回。中國專家此前說，嫦娥五號有望實現中國航天史上四個「首次」：首次在月球表面自動採樣，首次從月面起飛，首次在38萬公里外的月球軌道上進行無人交會對接，首次帶月壤以接近第二宇宙速度（11.2千米/秒）返回地球。

另據新華社此前報道，未來的嫦娥六號計劃在月球南極進行採樣返回，嫦娥七號計劃開展月球南極資源詳查，對月球地形地貌、物質成分、空間環境進行綜合探測任務，嫦娥八號除繼續科學探測試驗外，還進行一些關鍵技術的月面試驗和技術利用。