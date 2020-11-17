新加坡國立大學公布調查結果：無證據證實鄭永年性騷擾

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長、新加坡國立大學東亞研究所教授鄭永年，早前被空曾飛離新加坡國立大學東亞研究所女職員。鄭永年此後通過代表律師發表聲明，否認所有性騷擾的指控。 新加坡國立大學（新國大）17日發表聲明，正式公布對國大東亞所前所長鄭永年被指控非禮案的調查結果。根據報道公布的內容，針對鄭永年的性騷擾指控都沒有證據證明屬實。

國大今天（17日）上午發布公告，宣布國大成立的調查委員會（Committee of Inquiry），已完成對此事件的調查。新加坡國立大學表示，針對鄭永年的性騷擾指控都沒有證據證明屬實，不過，鄭永年在工作會議上，未經同意擁抱東亞所女職員，這個行為在「專業環境下不合適」，違反了國大職員行為守則。

根據大學規定，相關處分是給當事人書面警告，新國大將此次的內部調查結果記錄在案，並且已通知已經離任的鄭永年。

據了解，新國大此前調查了鄭永年所涉三項指控，依序為：在2018年5月9日在一個會議上，將手放在東亞研究所一名女職員的肩膀和頭上；2018年5月30日在會議上，擁抱女職員，並拍臀部； 以及2018年10月在拍群體照時，撐住東亞研究所職員的背部。

報告提到，鄭永年承認在2018年5月30日在辦公室擁抱該女職員，但否認拍臀部或觸摸她的臀部。而除了鄭永年本人承認的「擁抱」，調查委員會指出，缺少證據，其他指控的真實性無法證實。

針對鄭永年的性騷擾指控此前引起很大關注。當事人當時報警，而警方在調查後給予鄭永年「嚴厲警告」後結案，並沒有進一步提出訴訟或留下案底。新加坡法律界人士分析，這顯示沒有充分證據證明非禮指控屬實。至於警方依然給予「嚴重警告」的原因，可能是因事件涉及其他方面的行為不當。

另一方面，此前也有人在網上爆料指控鄭永年在2012年非禮東亞所女職員，當時警方決定不采取進一步行動就結案，顯示那是不實指控。