上海交大成立政治經濟研究院　鄭永年獲聘任名譽院長

上海交通大學國際與公共事務學院在周一（29日）成立政治經濟研究院，聘請知名中國問題專家鄭永年為名譽院長。 校長林忠欽與鄭永年均有出席揭牌儀式，林忠欽即場向鄭永年頒發聘書，並為其佩戴上海交大的校徽。

上海交大校長林忠欽（右）向鄭永年（左）頒發聘書。（上海交通大學國際與公共事務學院供圖）

鄭永年在揭牌儀式上發表感言，表示將努力做好政治經濟研究院的各項工作，大力提倡政治經濟理論的原始創新，要用中國自己的話語來向世界解釋中國的發展實踐，構建新時代中國特色社會主義政治經濟學。此外，在儀式開始前，鄭永年亦以「超級全球化之後，中國向何處去？」為題舉行主題講座。

學院官方網站顯示，鄭永年以全球化的歷史進程為主線，深刻分析世界大國在全球化中的表現，特別是中國在此過程中面臨的機遇與挑戰。鄭永年倡導要客觀冷靜地分析和看待當前特殊的國際形勢，堅持對話合作，堅持互利共贏，進一步發揮好中國的開放潛力和市場優勢，在與各國的良性交流互動中實現共同發展。

鄭永年在其主題講座上發言。（上海交通大學國際與公共事務學院供圖）

據介紹，上海交通大學政治經濟研究院的總體定位為「高端思想庫」，同時依托國務學院政治學科的師資力量和學科資源，參照國內外一流政治學學科院校的組織框架，將政治經濟研究院納入國務學院的學科建設體系，未來爭取早日建成世界一流的政治學學科。

（綜合報道）