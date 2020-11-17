大搞錢色交易收受5000多萬　河北原副省長李謙受賄案一審開庭

11月17日，北京市第一中級人民法院公開審理河北省人民政府原黨組成員、副省長李謙受賄一案。

檢察院指，2006年9月至2013年10月，李謙利用擔任中共保定市委常委、市委副書記、保定市人民政府常務副市長、代理市長、市長，中共衡水市委書記等職務上的便利，非法收受相關單位和個人給予的財物共計折合人民幣5048萬餘元人民幣。

庭審中，公訴機關出示了相關證據，李謙當庭表示認罪、悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

李謙在落馬前兩天，還參加了河北專題民主生活會。（河北新聞聯播截圖）

資料顯示，李謙生於1960年3月，長期在河北省任職。早期在家鄉石家莊工作，2001年，李謙調至保定市，從此在保定工作長達10年，先後任保定市委常委、宣傳部部長、市政府常務副市長，2009年出任保定市委副書記、代市長，次年任市長。2012年，李謙調任衡水市委書記，主政衡水4年多。2017年，李謙升任河北省副省長。2019年8月27日，李謙被宣布落馬。

在落馬的前兩天，李謙還參加了河北省政府黨組召開「不忘初心、牢記使命」專題民主生活會，並做了發言。

2020年1月22日，中共中央紀委國家監委通報，李謙嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

通報稱，李謙因違反中央八項規定精神，違規安排並參加超標準公務接待；收受禮品、禮金，違規從事營利活動，甘於被「圍獵」，在房地產開發建設、工程建設項目承攬等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物；生活腐化，搞錢色交易。

通報強調，李謙構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。