廣西1畜牧站站長遭控徇私舞弊　致1708隻未檢疫生豬流入市場

廣西柳州柳城縣人民法院周四（12日）公開審理前柳城縣寨隆鎮畜牧獸醫站站長韋某某，涉嫌犯受賄罪、動植物檢疫徇私舞弊罪，羅某某、龍某某涉嫌犯行賄罪一案，其中韋某某被指控利用職務上的便利違反有關規定，前後讓共1708隻未檢疫生豬入市，並收受好處費合共9.7萬元（人民幣．下同）。

韋某某涉嫌犯受賄罪、動植物檢疫徇私舞弊罪被控。（網上圖片）

韋某某被指控於去年6月至今年4月時，履行動物檢疫工作職能期間在未經現場檢疫、核查生豬來源的情況下，為羅某某違規開具27張不真實的生豬《動物檢疫合格證明》，導致1104隻未經檢疫的生豬流入市場， 事後透過微信轉賬獲得4.7萬元好處費。去年11月至今年3月期間，韋某某以相同的方式為龍某某違規開具14張同類證明，導致604隻未經檢疫的生豬入市，獲得5萬元好處費。

公訴機關認為，被告韋某某身為國家工作人員，為他人謀取利益，收受財物，在動物檢疫工作中徇私舞弊，其犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以受賄罪、動植物檢疫徇私舞弊罪追究其刑事責任。至於羅某某、龍某某為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，均應以行賄罪追究其刑事責任。3被告均表示認識到自己的嚴重錯誤，願意接受法律制裁，案件將擇期進行宣判。

（澎湃新聞）