中澳關係緊張　外交部：澳方一系列涉華錯誤言行是根本原因

有傳中國近期針對澳洲多種進口商品採取限制措施，包括下令國內企業停止向澳洲採購煤炭、大麥、食糖、木材、葡萄酒、龍蝦、銅礦石及銅精礦，雙方關係持續緊張。澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）更提出，雙方應坐到談判桌前進行對話。 中國外交部發言人趙立堅周二（17日）表示，澳洲國內部分人近年視中國發展為威脅，並採取一系列涉華錯誤言行，才是導致中澳關係急劇下滑，陷入困難局面的根本原因。他指出，澳方應正視兩國關係受挫的癥結，客觀理性看待中國和中國的發展，切實秉持相互尊重，平等相待的原則，處理兩國關係。

趙立堅舉例，澳方公然違反國際關係基本準則，屢次在涉港、涉疆、涉台等涉及中國核心利益問題上採取錯誤言行，包括多次在人權理事會等場合挑頭參與涉疆問題，高調干涉港區國安法的立法問題等；在疫情問題上大搞政治操弄，推動所謂獨立國際審議，嚴重干擾國際疫情防控合作。

他續指，澳洲在沒有任何證據的情況下，污衊指責中國對該國進行「干預滲透」，對兩國正常交往與合作政治化、污名化並無端設限。澳洲率先禁止中國企業參與該國5G網絡建設，多次以國家安全為由否決華企赴澳投資；對中國駐澳媒體記者任意搜查，有關做法嚴重損害兩國互信，毒化雙邊關係氛圍，並制約中澳務實合作原有的良好勢頭。

趙立堅強調，澳洲國內有識之士呼籲曾澳洲政府在處理對華關係問題上，應該秉持理性、公正立場，所以澳方應正視及認真反思，而非甩鍋推責。他指出，中方一向秉持包括不干涉內政在內的和平共處5項原則，中澳之間的歷史傳統、社會制度、發展階段都不同，雙方存在矛盾分歧是完全正常，關鍵是要以建設性的方式妥善管控，而非以維護自身國家利益和價值觀為藉口，將自身的想法和意志強加於人。