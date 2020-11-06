傳中國限制澳洲產品進口　外交部稱相關措施完全合法促澳反躬自省

針對有報道稱中方對澳洲輸華產品採取限制措施，中國外交部發言人汪文斌周五（6日）在例行記者會上回應稱，中方依法依規對外國輸華產品採取相關措施，完全合理合法。他又敦促澳洲一些人士反躬自省，多做有利中澳互信合作的事。

外交部新聞司副司長、發言人汪文斌。（資料圖片）

消息指，中國下令周五起暫停採購至少7種澳洲商品，包括煤炭、大麥、銅礦石及銅精礦、食糖、木材、葡萄酒和龍蝦。澳洲當局促請中方給予解釋，亦有澳方人士指責中方違反國際貿易規則。

汪文斌強調，中方依法依規對外國輸華產品採取相關的措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為，「完全合理、合法，無可指摘」。

他又稱，自2018年以來，有逾10個中方赴澳投資項目被澳方以模棱兩可、毫無根據的國家安全為由，加以拒絕，包括禁止中國企業參與5G網絡建設，甚至還包括基礎設施、農牧業等。「到底誰在違背市場經濟原則和中澳自貿協定的精神？我想相關的事實十分清楚。」

汪文斌重申，相互尊重是各國間開展務實合作的基礎和前提。中方再次敦促澳方一些人反躬自省，多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事，為兩國各領域務實合作創造良好條件和氛圍。

澳洲首以反外國干涉法起訴一名華人社團領袖。（資料圖片）

另外，澳洲法院周四（5日）首次以《反外國干預法》下起訴一名與幾個中澳機構有關聯的65歲華人社團領袖。

被問到中方是否掌握案件情況及對此有何評論，汪文斌說，不了解案件情況，中國一貫堅持在相互尊重和互不干涉內政的原則基礎上發展同其他國家的關係，從不也沒有興趣干涉別國內政。