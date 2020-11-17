習近平：堅持中國特色社會主義法治　統籌推進國內法治和涉外法治

中央全面依法治國工作會議11月16日至17日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表講話。 習近平對當前和今後一個時期推進全面依法治國要重點抓好的工作提出了11個方面的要求。

中央全面依法治國工作會議強調，習近平法治思想深刻回答了新時代為什麼實行全面依法治國、怎樣實行全面依法治國等一系列重大問題。習近平法治思想是順應實現中華民族偉大復興時代要求應運而生的重大理論創新成果，是馬克思主義法治理論中國化最新成果，是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是全面依法治國的根本遵循和行動指南。全黨全國要認真學習領會習近平法治思想，吃透基本精神、把握核心要義、明確工作要求，切實把習近平法治思想貫徹落實到全面依法治國全過程。

11月16日至17日，中央全面依法治國工作會議在北京召開。中共中央總書記習近平出席會議。（新華社）

習近平在講話中對當前和今後一個時期推進全面依法治國要重點抓好的工作提出了11個方面的要求。

習近平強調，要堅持黨對全面依法治國的領導；要堅持以人民為中心；要堅持中國特色社會主義法治道路；要堅持依憲治國、依憲執政；要堅持在法治軌道上推進國家治理體系和治理能力現代化；要堅持建設中國特色社會主義法治體系；要堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進，法治國家、法治政府、法治社會一體建設；要堅持全面推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法；要堅持統籌推進國內法治和涉外法治；要堅持建設德才兼備的高素質法治工作隊伍；要堅持抓住領導干部這個「關鍵少數」。

習近平指，推進全面依法治國是國家治理的一場深刻變革，必須以科學理論為指導，加強理論思維，不斷從理論和實踐的結合上取得新成果，總結好、運用好黨關於新時代加強法治建設的思想理論成果，更好指導全面依法治國各項工作。