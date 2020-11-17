出席金磚國家領導人會晤　習近平：利用疫情去全球化有損共同利益

應俄羅斯總統普京邀請，國家主席習近平周二（17日）出席金磚國家領導人第十二次會晤並發表講話。會議以視像方式舉行，習近平會上強調，金磚國家要堅定維護國際公平正義，通過協商和談判化解分歧，並要堅定不移構建開放型世界經濟，反對濫用國家安全之名行保護主義之實，強調利用疫情「去全球化」只會有損共同利益。

習近平表示，金磚國家面對多邊和單邊、公道和霸道之爭，要高舉多邊主義旗幟，維護以聯合國為核心的國際體系及以國際法為基礎的國際秩序；各國應尊重彼此按自身國情選擇的社會制度、經濟模式、發展道路，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，並通過協商和談判化解分歧，反對干涉內政、單邊制裁及「長臂管轄」，要共同營造和平穩定的發展環境。

習近平又指，人類社會正經歷百年來最嚴重的傳染病大流行，世界經濟也正經歷上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的衰退，但堅信和平與發展的時代主題未變，世界多極化和經濟全球化的時代潮流不可能逆轉。而利用疫情搞「去全球化」，鼓吹所謂「經濟脫鉤」、「平行體系」，最終只會損害本國和各國共同利益。各國要為人民福祉着想，秉持人類命運共同體理念，以實際行動為建設美好世界作出應有貢獻。

在廈門設立創新基地 強化金磚五國合作

他提到，為推動金磚國家疫苗研發中心建設，中方已設立疫苗研發中國中心，願透過線上線下相結合，推進與其他成員國聯合研發疫苗，以及試驗、合作建廠、授權生產、標準互認等工作；近一年的抗疫實踐證明，只要團結一心、科學防治，便可控制病毒傳播，各國要推動以團結取代分歧，以理性消除偏見，凝聚起各國攜手抗疫的最大合力。

此外，習近平強調願同各國一道加快建設金磚國家新工業革命夥伴關係，並表示中方將在福建廈門建立金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地，開展政策協調、人才培養、項目開發等領域合作。

（新華網）