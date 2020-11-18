解放軍在粵西海域演練搶灘登陸　國產野馬氣墊登陸艇亮相

11月18日，《解放軍報》官微、中國央視及中國軍視網在內的多家官方媒體報道稱，海軍某登陸艦支隊在粵西某海域進行搶灘登陸演練。 報導還指，演習中多型氣墊艇向岸灘發起突擊，「野馬氣墊登陸艇第一個精準抵灘」。

「野馬」氣墊登陸艇亮相↓↓↓

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氣墊登陸艇是兩棲作戰中的利器，可以裝卸多型坦克和裝甲車輛，實現靈活搭配、快速輸送。

「野馬」氣墊登陸艇最大載重量約在50噸至60噸，可載1輛ZTZ-96主戰坦克或2輛ZBD-05兩棲步兵戰車或陸戰隊員80人。最高航速可達80節。此型登陸艇是071型綜合登陸艦的配件，裝備於登陸艦中於兩棲作戰時搭配使用，可停放4艘氣墊登陸艇。

有分析指，「野馬」氣墊登陸艇的批量生產裝備對於解放軍跨海登陸能力有重大意義，一方面可以加強在遠離中國的地方投送兵力的能力；另一方面，可大大加強對台作戰中「第一波」投送重型裝甲車輛的能力，讓由海向陸突擊速度大大提高。

此外，「野馬」氣墊登陸艇是較為理想的登陸作戰運輸裝備，它的高航速、兩棲性大大提高了衝擊上陸、搶灘速度，增大了戰術突然性，可在無碼頭設施的沿海島嶼停靠，諸如南海島礁、東海島嶼，實施無碼頭的後勤補給；還可用於淺灘、灘塗島嶼間巡邏警戒、交通運輸、搶險救災等任務。