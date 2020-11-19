北京村霸藉徵地獲利5.8億　家藏30公斤金條　一審判處無期徒刑

中紀委網站11月18日刊文剖析北京豐台區長辛店鎮辛莊村黨總支原書記石鳳剛涉黑涉惡嚴重違紀違法案。 中紀委官網披露，石鳳剛在任期間，非法佔地10000平方米並建豪宅，內存放超700萬元人民幣現金和30公斤金條，各種豪車20多輛。石鳳剛還在徵地拆遷中攫取金額超5.8億元。

中紀委官網還指，石鳳剛被捕前，待遇猶如「土皇帝」，其妻被村民稱為「太后」，兒子在其賄選拉票幫助下當選豐台區人大代表。

北京豐台法院以領導黑社會性質組織罪、貪污罪等15項罪名判處石鳳剛無期徒刑，罰沒收所有財產。（網絡圖片）

「石鳳剛被抓在辛莊村引起極大震動，一些不明真相的村民納悶『為什麼抓這麼好的干部』。」該案承辦人豐台區紀委監委干部說，甚至有兩名村民因為辯論石鳳剛是好人還是壞人，在公交車上大打出手。

據了解，石鳳剛一方面利用帶村民代表外出旅游、給村民發放米面油等福利的形式籠絡民心，另一方面在村民面前表現得特別低調，從不露富。

同時，石鳳剛還糾集了一幫社會閑散人員，指使或放縱他們對不服從自己管理的村民進行恐嚇威脅。曾經的村委會某工作人員說：「石鳳剛買了幾十支錄音筆監聽村民，了解真相的村民沒有人敢說他不好，因為不知道哪句話就傳到他耳朵裡了。」

石鳳剛的精湛「演技」，讓許多村民被蒙在鼓裡，直到其被抓獲，有些人還對石鳳剛一伙的違紀違法甚至犯罪行為一無所知。

9月14日，北京豐台法院以領導黑社會性質組織罪、貪污罪等15項罪名判處石鳳剛無期徒刑，並罰沒收所有財產。涉案的40多名黨政官員也被處分。

北京的基層掃黑除惡並非只有上述孤例。在7月30日，北京密雲就判處劉旭有期徒刑20年，處罰金310萬元。有17人的該團隊十多年來以暴力手段壟斷礦石交易、非法採礦、開設地下賭場並與多名官商勾結。

自2018年中共發起聲勢浩大的掃黑除惡行動以來，截至今年8月，共打掉涉黑組織3,347個，涉惡犯罪集團10564個，逮捕目標逃犯超5512人，4.09萬嫌犯自首。