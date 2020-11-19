軍報：解放軍500多邊防哨所連通電網　提升邊防部隊保障能力

據解放軍報報導，近日，解放軍500多個邊防連隊哨所連通大電網，全天候全時段安全穩定的電力供應得到保障。解放軍報說，這標志著邊海防部隊戰備訓練水平和保障能力得到進一步提升。

近年來，解放軍邊防後勤保障不斷提高。（央視軍事截圖）

自2016年中共軍改新組建軍委後勤保障部、成立聯勤保障中心後，解放軍的餐飲、被裝等後勤保障方式相繼改革。如今，這種變革延伸至軍需能源領域，覆蓋解放軍士兵的衣食住行。

據《北京青年報》旗下公號「政知見」11月19日報道稱，位於邊疆地區的一些部隊哨所，因未能接入電網，解放軍士兵用電只能依靠柴油發電機自發電。而自發電負荷有限、只能固定時間供電、大雪封山季發電用油供應難、大功率用電設備不能正常使用，成為很多邊防部隊的難題。

2016年底，中共軍委後勤保障部同中國國家能源局聯合啟動邊防部隊電網建設。2017年1月，中國國家能源局和軍委後勤保障部組織實施邊防部隊電網建設任務部署會在北京召開，標誌這一工程全面啟動。

解放軍邊防電網設施↓↓↓

報道指出，解放軍邊防哨所後勤補給的變化有着多重含義。

其一，電力做為軍需能源的一種，不單是關乎士兵生活，同樣也是軍事設施、裝備不可或缺的能源。其二，電網連通後改變以往邊防部隊依靠自發電的情況，減輕了後勤保障負擔。其三，電力的穩定輸送，改善了後勤條件。此外，電力的穩定輸送不僅解決了後勤難題，對於解放軍管邊控邊的戰力同樣有所提升。