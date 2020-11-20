南京師大校內活動驚現「旭日旗」　校方解釋學生誤當日本國旗

近日有網民爆料，在南京師範大學的校園活動中，有人懸掛日本「旭日旗」，引發輿論強烈譴責。南京師範大學其後回應稱，學生以為是日本國旗才會犯錯。

南京師範大學的校園活動懸掛日本「旭日旗」。（網絡圖片）

南京師範大學官方微博周四（19日）發布通報指，上周六（14日）上午9時，在學校一學院舉行的學生國際文化展示活動中，一位負責日本展位的學生，為展示日本文化，從網上查找關於日本元素的圖片時，將「旭日旗」當成是日本國旗下載打印掛出，被其他同學拍照上網。通報稱，在當日10時左右，活動主辦方發現展位圖片問題後，該學生立即撤下圖片並在網上進行了認錯和道歉。

據查，引發輿情的關鍵在於負責日本展位的該同學將「旭日旗」當成是日本國旗。事發後，學校責成學院對該同學進行了嚴肅的批評教育，並要求學院和同學深刻反思檢討。校方同時表示，將進一步深入開展「四史」教育，嚴把思政關口，杜絕問題隱患。

南京師大學生也解釋稱是低年級學生不夠了解日本文化。（網寮突破）

懸掛旗幟的事件曝光後，在微博上引發網民眾怒。其中「帝吧官微」評論稱，「南京這座城市在日本侵華時飽受凌辱，光「南京大屠殺」死難者就高達30萬人，日本政府至今沒有正式道歉，甚至連懊悔之情也沒有表達過，這是一種正常的狀態嗎？中日交流，掛着曾經霸凌過中國的軍國主義旗幟搞交流麼？」

還有網民怒指，「精日就說精日，搞錯了是把別人當傻子嗎？！南京出了精日份子，是覺得死30萬人少了是嗎！！ ​​​」「這是南京啊！這是30萬英魂的故鄉啊！！這可是師範大學，掛旭日旗真的就過分了，這應該是常識吧，更何況是在南京發生這種事 ​！」

旭日旗為日本自衛隊軍旗，一直被視為帶有冒犯性的日本軍國主義的象徵。（視覺中國）

公開資料顯示，旭日旗有一定的政治含義。由於旭日旗曾是舊日本軍使用的旗幟，故有時被日本於二次世界大戰期間曾侵略的地區（如朝鮮半島和東南亞）視為冒犯性的圖案和日本軍國主義的象徵意義，在中國和朝鮮半島，因二戰期間的日軍戰爭罪行，旭日旗受到當地的批判和抵制，特別是策動戰爭暴行的日本陸軍，被解散後亦因此被禁止懸掛此軍旗，至今陸上自衛隊已經不再使用旭日旗。