太極大師馬保國高調宣布從影　網民調侃「考驗演技的時候到了」

自稱「渾元形意太極拳掌門人」的馬保國，因今年5月與民間武術愛好者王慶民切磋的過程中快速被KO，引發網絡熱議。 他周日（15日）才剛發布「馬老已回歸平靜生活，遠離武林是非圈子」的聲明，然而僅僅過了一天又有新消息。山東演武堂影視傳媒有限公司的公眾號「演武堂」對外發布消息稱，馬保國周一（16日）已正式確認參與院線電影《少年功夫王》的拍攝錄製工作。

據「演武堂」稱，《少年功夫王》將在寒假時開拍，劇中馬保國將與香港影星袁祥仁進行精彩的打鬥。按曝光的劇情來看，影片內容主要講述喪父少年張小龍為減輕母親負擔，同時為了自身的功夫夢，最終歷經千辛萬苦，在少年功夫王大賽的拳台上打贏對手，並贏得對手尊重的故事。據悉《少年功夫王》的編劇、導演是鄭陽，公開資料顯示鄭陽代表作品有《紙相機》、《神通佛影》與《父親的老船》等，其中《神通佛影》於2014年上映，但豆瓣評分僅得3.5分。

69歲的馬保國透過影片表示，自己之所以從影，是被《少年功夫王》的主旨和精神內核所吸引，指其歌頌的是中國傳統功夫、中國傳統文化，是為國家說話，為民族爭光。他又在片中展示了閃電五連鞭和連三錘，並希望觀眾為電影捧場。馬保國另向內媒表示，參演電影是宣傳傳統武術，與武林並沒有紛爭，對於自己被頻繁惡搞，他不會起訴。

不過對於馬保國從影，不少網民紛紛出來調侃，有人稱「馬老師以前的功夫靠演技，現在考驗演技的時候到了」，也有人戲言「不用演，站那都是戲」、「被武術耽誤了一輩子的影視明星」，另有人「別有用心」地提醒「馬老師不講武德啊，剛退役又復出」。有業內人士則表示，電影成功的關鍵是質量，呼籲切勿盲目跟風和惡意炒作。

重溫馬保國與王慶民比試過程：

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馬保國近期一直引起大批網民關注，今年5月17日，在山東淄博一場「演武堂之十六」的搏擊比賽中，馬保國首次登上搏擊擂台與比他小20歲的民間武術愛好者王慶民比武，結果比賽開始之後，馬保國僅僅10秒鐘就被對手打倒在地，之後又兩次被擊倒，30秒內被3次擊倒慘遭KO。

比賽期間，馬保國不僅沒有發揮到其一直引以自豪的獨門絕技「接、化、發」及「閃電五連鞭」，更是完全挨打，毫無招架之力，因而成為笑柄，其各種經典語錄、演武影片也被網民挖出來調侃。

【圖輯】馬保國最近成為內地網民的惡搞對象：

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（綜合報道）