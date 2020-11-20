新冠肺炎｜天津今增4宗本土病例　涉事屋苑列高風險相關學校停課

天津市的新型冠狀病毒肺炎疫情出現反彈，當地在周五（20日）新增4宗本土病例，均為4名此前檢測已呈陽性的東疆港區屋苑「瞰海軒」居民。 4名患者都是居住或工作在同一幢樓，「瞰海軒」現已被劃定為高風險地區，相關幼稚園、中小學、公共場所全部停課、關閉。

天津市東疆港區瞰海軒小區4人對核酸檢測呈陽性後被確診。（澎湃新聞）

據了解，「瞰海軒」在11月9日的主動排查中發現首宗無症狀感染者，相關密切接觸者及密切接觸者的密切接觸者隨即獲安排集中隔離醫學觀察及病毒檢測，「瞰海軒」全部居民亦在翌日起進行檢測。上述4人的初次檢測結果均為陰性，其後在11月19日的第二次檢測時呈陽性。

事發後天津市政府推出多項措施防疫，包括將「瞰海軒」劃為高風險地區，毗鄰屋苑有患者的密切接觸者居住，會按照中風險地區進行嚴格管理。此外，其中一名患者就診過的醫院及相關人員實施集中隔離醫學觀察，涉疫場所全面進行消殺封控，並加強流行病學調查處置。

同一方面，另一名患者孫女就讀的幼稚園立即封閉管控，全部教職員工、幼兒及陪護家長均要集中隔離醫學觀察，並會採集環境樣本進行檢測。至於「瞰海軒」居民所涉及的工作單位，則會根據具體情況，採取全部或部分員工實施居家醫學觀察，並全員進行病毒檢測；涉及幼兒園、中小學全部停課，居民日常頻繁活動的公共場所全部停業。

（綜合報道）