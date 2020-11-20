新冠肺炎｜許樹昌：若疫情趨勢繼續上升　大型室內活動應全部煞停

本港疫情反覆。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）在商台節目中表示，最高風險是室內活動，又指現時餐廳4人一枱無問題，但若疫症繼續上升，大型室內活動應全部煞停，包括大型演唱會，否則會很難控制。 許樹昌又說，今次有個案在跳舞場所爆發，認為應將舞室列作「派對房間」。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

第四波疫情蓄勢待發

許樹昌說，若本港再錄得新增初步的確診個案達雙位數，反映第四波疫情蓄勢待發。他又指，本港近日源頭不明的本地個案，遠超出整體個案數目的兩成，證明社區傳播鏈廣泛。他認為最高風險是室內活動，故應盡量避免參加宴會，並要勤帶口罩及洗手。

至於大型的演唱會，他認為要觀察多一至再兩天，若趨勢仍然上升，相信大型室內活動要全部煞停，盡量避免人多的場合。

應將跳舞場所歸納作「派對房間」

許樹昌又說，今次有個案在跳舞場所爆發，認為應將舞室列作「派對房間」，「睇返報道，又有樂隊又有跳舞又可能唱歌。」他認為，若將跳舞場所歸納作「派對房間」，認為應可控制到爆發。

應考慮小學或以下停學

許樹昌指，現時有學校爆發鼻病毒及腸病毒，建議當局應考慮全港小學或以下停學。他說，若之後一至兩天感染數字仍然持續高企，而不明來歷的感染比例數字仍然多，應考慮有關措施。

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病源與尼泊爾個案相似

他重申，近期個案的病毒基因排列都與尼泊爾個案相似，10月中開始都是該組病毒，「即係尼泊爾返嚟嘅香港身份證持有人帶咗病毒入嚟先。」他說，可能他們在尖沙咀檢疫期間，有人曾到酒店帶物資或探訪他們，從而將病毒散到社區。

他又指，一名70多歲的患者，在檢疫後期才出現病徵，但期間一直「唔出聲」，留兩個樣本都陰性，於是走出社區感染了家人。