新冠肺炎．11.20｜增21宗本地個案9宗無源頭　第四波疫情爆發

新冠肺炎疫情急速反彈，衞生防護中心公布，本港今日新增26宗確診，至今累計總個案增至5,518宗。新增個案中，多達21宗屬本地感染，包括9宗無源頭個案，出現Staycation（酒店住宿）群組、百樂會懷舊歌舞傳播，並有的士司機及家庭主婦感染。灣仔Starlight Dance Club舞蹈室群再多9人染疫。今日另有超過40宗初步確診。 因應疫情最新發展，陳肇始宣布，下周一（23日）小一至小三將暫停面授課堂14天，而幼稚園及幼兒中心停面授安排亦延長兩周。當局將落實強制檢測，有病徵人士、的士司機及老人院職工，3類群組人士需接受檢測；同時勞福局正研向確診者提供一筆過支援津貼。她又強調，當局亦會檢視再收緊社交距離措施，若疫情持續惡化，將無可避免再收緊，甚至關閉表列處所。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，目前第4波疫情似乎已開始，今波疫情相信由尼泊爾輸入，與前3波一樣由外地輸入，反映邊境防疫控制方面有漏洞。他指，要應對相關問題有兩個方法，包括延長檢疫期，強制檢疫者完成14天酒店檢疫後，再加為期7天的家居強制檢疫；同時要考慮是否完全停飛高風險地區航班，但認為有關做法不人道。他又認為，是時候考慮啟動強制檢測所有帶病徵人士，強調與人權及政治無關。

確診大廈｜Starlight群組9患者住址曝光 一人住大潭億元紅山花園

【00:50】新冠肺炎疫情急速反彈，衞生防護中心公布，本港今日（20日）新增26宗確診，當中21宗屬本地感染，更包括9宗無源頭個案。根據衞生防護中心資料， Starlight Dance Club的9人群組中，6人居於港島區；餘下3人則於西貢及將軍澳。

其中，群組首名患者、個案5487的建生國際集團主席吳汪靜宜居於老牌豪宅威利閣，但未算最豪，個案5503的65歲女子，居於大潭紅山花園。翻查過往報道，於2014年底，曾有人斥約8,430萬元，購入紅山花園一幢洋房。

確診食肆｜染疫婦發病赴W酒店中餐廳 跳舞荃灣婦曾光顧葵芳翠園

11月21日【00:31】衞生署昨日（20日）公布新增26宗確診個案，累計增至5,518宗。新增個案中有21宗為本地個案，其中#5509的42歲女子在本周日（15日）發病，但根據衞生防護中心晚上公布的資料，她於本周二（17日）曾到香港W酒店星宴中餐廳，即發病後仍有外出食飯。

至於#5518，67歲的居荃灣跳舞婦人，除在本周二（16日）赴尖沙嘴河內道的「百樂會懷舊歌舞」出席生日會外，亦到過荃灣及葵青區內的多間食肆，包括葵青劇院的翠園、千色匯 I 期南記粉麵等。

旅遊氣泡｜無源頭個案日超5宗兩日內暫停 商經局：回港要檢疫

【23:07】本港與新加坡合作推行雙邊「航空旅遊氣泡」，不過當任何一地平均每日的無源頭個案多於5宗時，協議便會暫停。近日本港疫情再度反彈，商經濟局稱，兩地的專屬航班會於平均無源頭個案平均數超過5宗後的兩日暫停，身在新加坡的香港居民屆時須乘搭非專屬航班從新加坡回港，但回港後須進行強制檢疫。

新冠肺炎｜建生國際確認主席吳汪靜宜染疫 健康情況大致良好

【22:33】建生國際集團主席吳汪靜宜確診新冠肺炎。她住主席的建生國際集團、以及其由兒子吳繼煒、吳繼泰創辦的基滙資本今晚發表聯合公布聲明，確認吳太本周二（17日）確診新冠肺炎，目前接受隔離治療，現在健康情況大致良好，感謝各界人士關心。

聲明指出，吳一直注重個人衛生，做足預防措施。在日前出席灣仔一個活動前，她健康狀況一直良好，沒有出現病徵；在活動期間，跟從指示以作出防護措施。她於本周一（16日）感到不適，並懷疑在該活動期間不幸地被病毒傳染，翌日到醫院求醫並確診新冠肺炎。在獲悉確診後，她一直遵從衛生防護中心的指示及建議。

強制檢測｜有病徵病人須2天內交樣本瓶 逾5日未交可被判囚半年

【22:30】食物及衞生局局長陳肇始今日公布將強制有病徵病人進行病毒檢測。醫學會等組織代表晚上與局方見面。醫學會會長蔡堅在會後表示，根據當局安排，由醫生決定是否要求病人強制檢測 ，然後向病人發出附有條碼的樣本瓶，病人須於48小時內要交回政府門診，否則政府會通知有關醫生跟進；假如病人過了5日仍未交回，政府人員就會接觸病人，病人會收到警告信及需繳交2,000元罰款，病人若再在數日後未交回，將被檢控，最高判罰20,000元及監禁半年。

新冠肺炎｜梁子超促全港停課 許樹昌料政府觀察數天後收緊措施

【22:08】政府公布，全港小一至小三學生，將於下星期一起暫停面授課程，為期兩周，幼稚園及幼兒中心停課也延至下月6日。呼吸系統專科醫生梁子超批評，政府收緊防疫措施猶如「擠牙膏」，建議立即宣布全港停課，並安排公務員在家工作，率領市民在家抗疫。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信政府會在短時間觀察疫情變化，於數天內收緊防疫措施，或包括全港停課。

衞生署拒承認4名職業司機假陽性 專家：4人同時無抗體機率極低

【22:04】政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，懷疑早前同日確診的4名職業司機在醫院覆檢結果均呈陰性、沒有抗體，或屬假陽性個案，疑因檢測樣本在私人實驗室受污染。許樹昌稱，他曾與醫管局兩名微生物學顧問討論這4名司機的情況，均同意他們是屬於假陽性。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在回應稱，非所有康復者會出現抗體，暫未有證據顯示他們屬於假陽性。呼吸系統專科醫生梁子超說，估計每百名康復者或有一人沒有抗體，而這次的情況是4宗個案情況一致，「可以計到個機率係極低、絕少可能發生。」

上呼吸道感染｜8小學170人中招 滬江維多利亞、嘉諾撒學校須停課

【21:38】校園爆發上呼吸道感染情况未了，衞生防護中心今日（20日）再公布正調查八間小學的爆發個案，涉及170名學童，包括筲箕灣官立小學、香港嘉諾撒學校等，全部人情況穩定。截至今日下午5時，共有185間學校有爆發個案，當中5間是幼稚園或幼兒中心，164間是小學，6間中學，10個是其他地點。

551776 新冠肺炎｜有患者曾到滘西洲公眾高球場 未來兩天將關閉消毒

【21:27】馬會公布，滘西洲公眾高爾夫球場接獲衞生防護中心通知，有一位曾到訪客人初步確診新型冠狀病毒病，球場將於周六及下周日（21日至22日）關閉，並進行深層清潔，所有該兩日的預訂打球時間已被取消。

馬會稱，根據資料該客人於本周三（18日）12時54分在北場打球，並曾到訪更衣室、大堂、咖啡室及練習場。

賽馬會滘西洲公眾高爾夫球指，一名確診者於11月18日下午12時54分，在北場打球，決定未來兩天（21、22日）關閉所有設施。（滘西洲網站截圖）

【18:30】衞生署公布一名49歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日於九龍城裁判法院被判處即時監禁三個星期。該名男子在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於9月30日離開其檢疫地點。

發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有70人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。

新型肺炎｜今逾40宗初確診逾90日新高 張竹君：樣本主要來自檢測中心

【17:00】#5499扎鐵工人的工作地方有超過100人，當局會派樣本樽，同組約有十多人，會送檢疫中心。曾到尖沙咀加拿芬道25-31號百樂會懷舊歌舞的#5518個案，暫無其他個案與這個聚會相關，但由於人數過百，所以會追蹤及提醒測試，若多一人再確診，會再了解；而同桌人士需要送檢疫。

75歲確診女富商(#5487)曾到過的Starlight Dance Club, 只接待學員及購票預約人士，一般市民無法進入。11月13及14日各有數十人到該處參與活動，女患者曾於14日到場。

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新冠肺炎｜荃灣主婦確診 參加尖沙咀百樂會懷舊歌舞百人生日派對

【16:53】有專家透露，曾有4名確診的士司機屬假陽性，懷疑是檢測樣本受污染，張竹君表示，「好難講咩叫假陽性，有個案之前是陽性，入院後再驗是陰性或無抗體，但抗體不是100%人都有，因此不會因化驗樣本是陰性及無抗體就隨便刪走個案編號。

【16:48】張竹君表示，75歲確診女富商(#5487)曾到深水灣香島道19號香港哥爾夫球會。

新冠肺炎｜Starlight增9人確診 富商吳汪靜宜傳染期到高球會食飯

【16:45】張竹君表示，輸入個案方面，由10月至今有260個，當中大部份一入境時找到，小量（60-70人）在抵港25日找到，有5名在抵港14至15日找到（可能交樣本樽較遲）， 理論上在酒店檢疫，應該可以找到確診患者，是否延長檢疫期要再研究。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增26宗確診個案，21宗屬本地個案。

9宗源頭未明的本地個案中，包括的士司機、保安員、扎鐵工人、住將軍澳香港九龍東皇冠假日酒店的女子（曾有朋友探望）、2名家庭主婦，其中一名主婦曾參加懷舊歌舞活動。

9宗本地個案則是灣仔Starlight Dance Club群組。另外，今日有40宗初步確診個案。

新冠肺炎｜公務員事務局：維持公共服務前提下員工彈性上班

【16:21】公務員事務局發言人今日（20日）表示，基於最新疫情發展，公務員事務局今日提醒各政策局和部門在維持公共服務的前提下，盡量彈性處理員工的上班安排。

發言人說，公務員事務局今日再次向政策局和部門發出指引，提醒他們在維持公共服務的前提下，可以考慮採取彈性措施減少辦公地點同一時間員工的數目。局方並提供一些例子供部門參考，例如：部門可將員工分成兩組，交替在家工作，確保即使個別員工不幸受到感染，亦不會令運作停頓。

陳肇始公布一系列防疫措施，包括初小學生停面授課堂14天，並針對的士司機、老人院職工及有病徵人士推強制檢測。（羅君豪攝）

【13:19】陳肇始表示，根據政府專家意見，現時邊境防疫很難做到「滴水不漏」，14天檢疫期間可找出97%個案，但有些人潛伏期較長。政府現時做法，在檢疫第14天已要求檢疫人士再檢測。她強調，當局將會研究其他措施，令檢疫更精準，外防措施方面，除豁免人士，會全面收緊。

至於回港易計劃方面，由於內地疫情控制「非常之好」，現有個案主要是少量輸入個案，而內地回港人士免檢疫的預約已展開，11月23日才開始有人回港，會一直檢視有關情況，不擔心回港易計劃。對於部分大型展覽活動計劃於12月恢復，被問到書展等活動需否暫停，她說，大型聚集情況並不理想，但當局要精準抗疫，要研究如何減低風險，包括令脫下口罩時間減少，保持空氣流通，要再檢視情況。

對於最新出現跳舞群組爆發，被問到當局規管是否「走漏眼」？陳肇始稱，當局正審視舞蹈室是否可納入599F章的表列處所，最接近舞蹈室的類別是party room，若以party room而言，涉事舞蹈室都是違規，因限制不可多於4人聚集，若非飲食期間，亦不能脫下口罩。

【12:53】香港與新加坡旅遊氣泡原定11月22日啟航，被問到近日本港疫情已爆發第4波，會否對氣泡旅遊有影響。陳肇始表示，旅遊氣泡安排，雙方設有溶斷機制，會按相關機制處理。

陳肇始：今有逾30宗初確 疫情急速惡化 三群組須做強制檢測

【12:50】陳肇始續指，社區已增加源頭不明個案及群組，數字不斷上升，並在不同區出現，顯示傳播情況令人憂慮。近日群組多涉酒店度假Staycation及跳舞室等地點出現，故應即時減少相關聚集。政府早前已將酒店加入表列處所，規管聚集，昨日已與酒店業界開會，政府將會盡快敲定細節作出指示。當局亦會檢視再收緊社交距離措施，將盡快作出決定及公布。她強調，「目前未公布暫停，不代表放軟手腳」，當局會加強巡視，必定會加強執法。她警告，若疫情持續惡化，將無可避免再收緊，甚至關閉表列處所。

當局又計劃加強檢測，陳肇始表示，現時針對三群組會盡快做強制檢測，包括有病徵人士、老人院舍職工及的士司機，相關政策局正落實有關強制檢測。另外，當局了解基層市民，或擔心確診會影響生計，勞褔局正考慮向確診者提供一筆過津貼。今晚會與醫生團體會面，了解整體情況，下一步會發出相關指示，將賦權醫生發出檢測令，由醫生臨床判斷決定病人是否要檢測，呼籲病人要合作。

陳肇始公布一系列防疫措施，包括初小學生停面授課堂14天，並針對的士司機、老人院職工及有病徵人士推強制檢測。（羅君豪攝）

疫情與上呼吸道感染夾擊 初小停課14日 陳肇始：不排除全面停課

【12:40】食物及衞生局局長陳肇始表示︰

近日香港疫情急速惡化，本港今天會公布新增26宗確診，當中21宗是本地個案，患者涉及多個群組，如跳舞、Staycation，單計跳舞群組已有10人感染；另有患者為的士司機、家庭主婦，並住在不同地方。當局剛得悉，今日另有超過30宗初步確診。她呼籲全港市民要減少不必要聚會，嚴陣以待，而很多個案都涉社交聚會、不戴口罩，第四波疫情將一發不可收拾。

政府公布一系列收緊防疫措施，其中，下周一起，小一至小三將停面授課堂14天，由11月23日至12月6日。至於幼稚園及幼兒中心的停面授課堂安排，則會延長至12月6日，相關部門會再檢視情況。她指出，衛生署有439宗上呼吸道感染爆發個案，有超過4,040人受影響，近6成涉小學，當中有70%涉初小；另有147宗涉幼稚園及幼兒中心，情況令人憂慮。上呼吸道感染傳播與新冠肺炎相近，一旦在學校傳播，社區風險好大。

【11:35】消息指，今天新增大概26宗確診個案，包括多宗無源頭本地感染個案。翻查資料，相關數字屬近3個月以來最多，衞生防護中心下午將召開疫情記者會。

袁國勇說，香港疫情爆發的起因，都是因為外來輪入，有理由相信第4波已開始，今波是由尼泊爾輸入。（張浩維攝）

【11:28】昨日（20日）公布的無源頭個案中，有患者曾到過的舞蹈會所，懷疑出現爆發，至少有1人確診，5人初步確診。袁國勇說，由於跳舞時要很近距離，而拉丁舞等的運動量較大，噴出的飛沫較多，故屬「極高危群組」。他認為，政府應考慮好好控制，否則可能會有爆發。



袁國勇又指，現時入境時做不到「滴水不漏」，而高危控制點亦無法做好，例如食肆、酒吧等。他又指，過去的爆發都與節日有關，而今次亦在萬聖節2至3星期爆發，他建議政府應加強巡查各場所，並加強罰則。

【11:26】上呼吸道感染爆發持續，消息指，小一至小三的初小學生，將於下周一起停課，為期14天。

【11:20】袁國勇又指，現時臨近聖誕節，將會有大量人回港，例如留學生等。他說，現時兩種處理方法，一是停止有關航班，但認為有關做法不人道；二是考慮延長檢疫期，在14天檢疫後，再多做7日家居檢疫，然後再第20日再做深喉唾液測試，確保無事後才能走出社區。

他建議應禁止學生在學校脫下口罩進食，減少脫口罩的機會。被問到有消息指小一至小三的初小學生下周一起停課是否足夠，他坦言不清楚措施是否有效。

【11:17】港大微生物學系講座教授袁國勇指，根據過往經驗，當有群組出現後，全香港周圍都有零星個案出現，顯示社區有隱性傳播鏈，有理由相信現時是第四波疫情開始。他認為，現時絕非滴水不漏，現時有「非常大漏洞」，是時候考慮啟動強制檢測所有病徵人士，強調與人權及政治無關。

對於是否有需要加強現時防疫措施，袁說：「咁升法，當然有需要。」，但他稱要交由政府決定。

【00:01】衞生防護中心公布確診者行蹤，惟暫未有確診者曾去食肆名單。

確診大廈食肆｜65歲居浪澄灣退休女子 曾到玫瑰大廈及恩平大廈

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

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▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

+ 7 + 7 + 7

▼感染風險通知流動應用程式▼

+ 3 + 3 + 3

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