人大DQ｜駐英使館譴責五眼聯盟涉港聲明　促停止拼湊反華小團夥

港府按人大決定取消4名立法會議員的資格，由英國、美國、加拿大、澳洲及新西蘭外長組成的「五眼聯盟」，日前發表聯合聲明，敦促中國政府重新考慮對香港民選立法機關的行動，並立即恢復有關立法會議員的席位。 中國駐英使館發言人當地時間周四（19日）回應稱，五眼聯盟公然插手香港事務、干涉中國內政，中方對此表示堅決反對並予以強烈譴責。同時敦促英國等國停止拼湊反華小團夥。

▼四名被刊憲取消資格的香港立法會議員▼

駐英使館發言人表示，香港特區立法會議員資格問題涉及全國人大常委會有關決定、基本法和香港國安法條文的理解和落實，特區政府不能自行解決，全國人大常委會作為中國最高國家權力機關常設機關，從中央層面對有關憲制性問題作出決定，合理合法合憲，不容污蔑抹黑。

發言人說，通過立法建立宣誓效忠制度、明確議員資格、確保議員的國家認同和政治忠誠，是國際通行之舉。中國全國人大常委會有關決定是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實基本法和香港國安法有關規定的必然要求和正當之舉，不會損害而只會加強香港特區高度自治和港人權利自由。

發言人重申，任何外國無權藉口《中英聯合聲明》干預香港事務、干涉中國內政。因此中方敦促英國等少數國家摒棄冷戰思維和雙重標準，停止拼湊反華小團夥，停止干涉香港事務和中國內政。

（新華社）