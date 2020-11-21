新冠肺炎｜內地新增7宗本土病例　上海浦東醫院4015人隔離觀察

據國家衛健委通報，內地昨日（20日）新增16宗新冠肺炎確診個案，其中境外輸入個案有9宗，均在上海；本土病例7宗，天津佔5宗、上海佔2宗；無新增死亡個案；無新增疑似個案。當日新增治癒出院19宗，解除醫學觀察的密切接觸者1006人，重症個案與前一日持平。

境外輸入現有確診個案296宗（其中重症病例1宗），無現有疑似個案。累計確診個案3761宗，累計治愈出院個案3465宗，無死亡個案。

本土病例方面，截至昨日24時，內地現有確診病例308宗（其中重症病例1宗），累計治愈出院個案81472宗，累計死亡個案4634宗，累計報告確診個案86414宗，無現有疑似個案。累計追踪到密切接觸者875547人，尚在醫學觀察的密切接觸者11892人。

此外，昨日新增無症狀感染者18宗（均為境外輸入）；當日無轉為確診個案，解除醫學觀察13宗（境外輸入11宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者378宗（境外輸入374宗）。

至於新增的7宗本土個案，有5宗在天津，其中4宗為昨日凌晨通報的東疆港區屋苑「瞰海軒」居民。消息指，其中一名患者的孫女所在的幼稚園環境表面檢測出核酸檢測陽性樣本，當局目前已經將涉疫小區升為高風險地區、相關醫院及幼稚園等封閉。

而另外1宗個案，患者是東麗鑫匯洋冷庫核酸檢測陽性帶魚暴露人員的密切接觸者，在濱海新區南港工業區的某公司上班，11月10日初次核酸檢測結果為陰性，周四（19日）再次核酸檢測呈陽性反應，目前已經轉運至是定點醫院進行治療診斷。

上海市舉行新冠肺炎疫情防控記者會。（澎湃新聞）

在上海，則新增2宗新冠肺炎本地確診個案，2人是夫妻關係，因先後出現發熱症狀，到醫院發熱門診就醫，即被隔離排查，昨日晚上對核算病毒檢測呈陽性反應之後，被確診為新冠肺炎。

據了解，丈夫在上海浦東機場工作，是UPS上海國際轉運中心西區貨運站安檢員；妻子在上海浦東醫院從事護理工作。目前，當局已追踪到上述兩宗確診個案在滬密切接觸者86人（其中家屬6人），已全部完成首次核酸採樣，結果均為陰性。並已對在浦東醫院的4015名工作人員、病患及陪護人員進行隔離觀察，並全部進行了核酸採樣送檢，截至今日（21日）8時30分，已完成檢測3233人，結果均為陰性。另採集該個案工作場所環境樣本進行核酸檢測，結果為陰性。

（綜合報道）